به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی چهره ماندگار جهان اسلام حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی(ره) از سوی آیت الله علماء نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت الله ممدوحی نماینده مردم کرمانشاه در خبرگان رهبری، رضایی استاندار کرمانشاه، جامعه روحانیت استان و بیت شریف آن مرحوم از ساعت ۱۴ تا ۱۵ و ۳۰ روز پنجشنبه ۲۲ آبان در مسجد نواب برگزار خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه از عموم مردم مومن و خداجوی کرمانشاه، خانواده های محترم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، روحانیون، بازاریان و اصناف و دیگر قشرها دعوت شده به پاس احترام به مقام شامخ آن عالم وارسته و مجاهد خستگی ناپذیر در این محفل نورانی شرکت کنند.

آیت الله سیدمرتضی نجومی از علمای بزرگ استان و خوشنویسان برتر جهان اسلام ۲۵ آبان ۱۳۸۸ دار فانی را وداع گفت.