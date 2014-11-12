ورود به حوزه برای کسب مدرک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، با اشاره به جایگاه بالای حضرت معصومه(س) خطاب به طلاب و فضلا اظهار داشت: طلاب و فضلا قدر همجواری و بودن در محضر حضرت معصومه(س) را بدانند و از ظرفیت‌های الهی که خداوند عنایت کرده استفاده بهینه را ببرند.

وی با بیان این که ورود به حوزه برای کسب مقامات بالای علمی و اجتهادی است، افزود: طلاب باید بدانند ورود به حوزه، برای یادگیری چند اصطلاح و اخذ مدرک تحصیلی نیست، زیرا اگر کسی به این منظور وارد حوزه شده راه دبستان، دبیرستان و دانشگاه آسان ترین راه است.

این مرجع تقلید ضمن توصیه به طلاب تاکید کرد: قم مرکز کیان تشیع می‌باشد. باید از دروازه‌های قم بیرون نروید، مگر این که مجتهد شده باشید.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله سبحانی با بیان این که قم برای کیان شیعه است و باید مقامات علمی شیعه را حفظ کنید، تأکید کرد: حوزه علمیه قم، یعنی رسیدن به بالاترین درجه علمی و اجتهاد و برای رسیدن به این هدف باید نهایت تلاش و کوشش خود را انجام دهید.