سالی طلایی داشتم/ بعضی از مقامات با باورهای اسلامی ما آشنا نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، ساره جوانمردی گفت: بعد از بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن برای مدتی در هیچ تورنمنت و مسابقه‌ای شرکت نداشتم، اما از اردیبهشت امسال با حضور در مسابقات جهانی لهستان آغاز خوبی در این رشته ورزشی داشتم.

وی با بیان اینکه در مسابقات جهانی لهستان موفق به کسب طلای انفرادی و نقره تیمی و کاپ بهترین تیرانداز شده است، گفت: در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان آلمان نیز طلای انفرادی ماده تفنگ بادی 10 متر را به دست آوردم و به عنوان اولین ایرانی مجوز حضور در بازی های پارلمپیک 2016 برزیل را کسب کردم.

ملی پوش تیراندازی ایران افزود: در بازی‎های آسیایی 2014 اینچئون نیز دو مدال طلا در تپانچه 50 متر خفیف و تپانچه بادی 10 متر کسب کردم تا چهار مدال طلا انفرادی به دست آورده باشم. به نظرم سال خیلی خوبی بود.

وی درباره برنامه های آماده سازی خود برای رقابتهای آینده نیز گفت: فعلا در حال انجام کارهای عقب افتاده درسی و زندگی هستم و تمرینات خودم را در آینده دوباره از سر خواهم گرفت. سال آینده تیراندازی جانبازان و معلولان هفت تورنمنت و رویداد بین المللی در پیش دارد که امیدوارم بتوانم در دو ماده 25 و 50 متر در این رقابتها شرکت کنم تا در این ماده ها نیز ثبت رکورد برای بازی‎های پارالمپیک داشته باشم.

ساره جوانمردی که به تازگی عکسی از او در مجله کمیته بین المللی پارالمپیک در حال کسب مدال از یک مقام کره ای منتشر شده است و در آن عکس وی ضمن احترام به اهدا کننده مدال، به دلیل باورها و ارزش های اسلامی از دست دادن با او امتناع می کند، در این خصوص گفت: مسئولین کمیته بین المللی پارالمپیک با باورها و ارزش های زنان مسلمان کاملا آشنا هستند و در مراسم ها رعایت می کنند. اما برخی مواقع افرادی به غیر از آنان برای اهدای مدال حضور می یابند که با باورها و ارزش‎های ما آشنا نیستند.

وی تصریح کرد: در این مواقع ضمن احترام به آنان، به نوعی دست‎های خودمان را به عنوان تشکر در مقابل سینه قرار می‎دهیم و یا به آنان می‎گوییم که با توجه به دستورات دین مبین اسلام، زنان مسلمان نمی‎توانند با مردان نامحرم دست دهند تا آنان نیز این رفتار ما را توهین تلقی نکنند. در مجموع تاکنون مشکل زیادی در این خصوص نداشتم.

دارنده دو مدال طلایی رنگ بازی‎های پاراآسیایی 2014 اینچئون که در سال جاری دو رکورد جهانی و آسیایی تیراندازی را نیز جا به جا کرده، در پایان با تشکر از ریاست کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان گفت: جا دارد از تمامی مسئولان ورزش معلولان و حضرتی مربی خود به دلیل زحماتی که برای آماده‎سازی و حضورم در مسابقات کشیده‎اند، تشکر و قدردانی کنم. زیرا کسب این مدال‎ها و افتخارات بدون برنامه ریزی و حمایت آنان امکانپذیر نبود.