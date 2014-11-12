به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله آذرکردار صبح چهارشنبه در اولین روز همایش مدیران منابع طبیعی مناطق زاگرس نشین اظهار داشت: این همایش دو روزه است که اولین روز آن با نشست مدیران منابع طبیعی ۱۲ استان کشور آغاز شده است.

وی بیان داشت: در این نشست که امروز و فردا برگزار می شود، مهمترین بحث مقابله با خشکیدگی درختان بلوط و امضای تفاهم نامه ای در این زمینه بین مسئولان منابع طبیعی کشور و استانداران ۱۲ استان کشور است.

آذرکردار عنوان کرد: استان ایلام در بحث خشکیدگی درختان بلوط در حوزه زاگرس بیشترین خسارت را دیده است که در این نشست درباره بررسی و راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با این پدیده نیز چاره اندیشی می شود.

وی افزود: در حوزه اعتبارات نیز در سفر رئیس جمهور اعتبارت خوبی برای مقابله با خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام اختصاص بافته است که امیدواریم هرچه زودتر این اعتبارات وارد استان شود.

این مسئول بیان داشت: بحث مهم فرهنگ سازی برای صیانت و حفاظت از مهمترین برنامه های منابع طبیعی در بخشهای مختلف اجتماعی استان در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم این سرمایه مهم را با کمک مردم حفظ کنیم.

وی افزود: هم اکنون ۶۴۰ هزار هکتار جنگل در استان ایلام وجود دارد یعنی برای هر نفر یک هکتار جنگل، که این سرانه باید توسط خود مردم حفظ و نگهداری شود.

آذرکردار بیان داشت: برای بحث خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام برنامه های مختلفی تبیین و پیش بینی شده که در حال اجرایی شده است و امیداوریم روزی برسد که درختان بلوط هیچ مشکلی نداشته باشند.