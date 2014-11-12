بردهای قبلی برابر کره‌ به تاریخ پیوسته است/ دوست دارم در هر بازی گل بزنم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قوچاننژاد در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کرهجنوبی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در این مدت دو مرتبه آنها را بردیم اما این موضوع اصلا مهم نیست و به تاریخ پیوسته است. هفته بعد بازی جدیدی داریم. ما میخواهیم خودمان را برای جام ملتها آماده کنیم و این مسابقه نشان میدهد که کجا هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم تمرینات خوبی را انجام داده و بازی خوبی را مقابل کرهجنوبی داشته باشیم.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در مورد کم بودن بازیهای تدارکاتی برای جام ملتها عنوان کرد: همانطور که میدانید ما قبل از جام جهانی مسابقات تدارکاتی کمی داشتیم اما رفتیم و نتیجه خوبی گرفتیم. دوست داریم بیشتر بازی کنیم اما شرایط همین است و نباید زیاد فکرش را بکنیم.
قوچاننژاد عنوان کرد: خودم شخصا زیاد به تیمهای کرهجنوبی، ژاپن و استرالیا فکر نمیکنم، البته صحبتهای کیروش درست است. ما باید بیشتر به کیفیت تیم خودمان نگاه کنیم. باید خوب تمرین و همکاری کنیم تا نتایج قابل قبولی بگیریم.
وی در خصوص اینکه گل حساسی را در مقدماتی جام جهانی و کره جنوبی زده است و آیا این موضوع باز تکرار خواهد شد،؛ افزود: دوست دارم در هر بازی گل بزنم و در این بازی هم همین طور. اما مهم رضا قوچاننژاد نیست بلکه تیم ملی در اولویت قرار دارد. من هم اگر آمدم فقط برای کمک به تیم ملی است. امیدوارم بتوانم وظایفم را به خوبی انجام دهم.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که آیا برای جام ملتهای آسیا تیم ملی تغییر تاکتیکی میدهد یا خیر؟، گفت: این سؤال را باید از کیروش بپرسید. به نظرم جام ملتها با جام جهانی فرق دارد. وقتی به جام جهانی رفتیم، هیچ تیمی شناخت آنچنانی از ایران نداشت اما الان شرایط فرق کرده است. ما تنها باید کار خودمان را انجام دهیم و برنامههای کادر فنی را پیاده کنیم.