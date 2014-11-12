ورود اراده مردمی رمز موفقيت اقتصاد مقاومتی است/ فعال سازی 22 هزار واحد اقتصاد مقاومتی توسط بسيج سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم عزيزی پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداري استان فارس با بيان اينكه جنگ اقتصادي با نظام سلطه يك حركت انكار ناپذيراست، تاكيد كرد: در هر ميداني كه مردم وارد شوند موفقيت از آن ملت ايران اسلامي است، پس در اقتصاد مقاومتي بسيج به دنبال ورود اراده مردمي است.

وي عنوان داشت: اولين هدف و آرمان بزرگی كه بسيج در حضور در اقتصاد مقاومتي دنبال مي كند، تحقق فرمايشات رهبر به صورت عملی است كه به آن به عنوان يك وظيفه اعتقادی و برخواسته از انديشه هاي ديني نگاه مي شود.

رئيس سازمان بسيج سازندگی گفت: بسيج كه شامل همه آحاد مردم، همه دلسوزان و همه كساني است كه دل در انديشه هاي نظام اسلامي دارند، جلوه بارز عزم ملي و مديريت جهادي است.

عزيزي با اشاره به اينكه سومين انگيزه بسيج در ورود به اقتصاد مقاومتي توانمندسازي بنيه اقتصادي مردم به منظور جلوگيري از شوك هاي اقتصادي است، افزود: اقتصاد مالي كشور در خطر است چون تنها وابسته به يك محصول، يعني نفت، است.

وي تصريح كرد: بهره گيری از ظرفيت هاي نسبي و مطلق با بهره گيري از توليد يك اصل است.

رئيس سازمان بسيج سازندگي با بيان اينكه زمين هاي حاصلخيز، برخورداري از اقليم مناسب و ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي بالا از جمله امتيازها و ظرفيت هاي استان فارس است، گفت: استان فارس قريب به 10 هزار نفر فارغ التحصيل رشته كشاورزي و 13 هزار نفر در شرف فارغ التحصيلي از اين رشته را دارد كه يك ظرفيت محسوب مي شوند.

عزيزي گفت: بر اساس آمار 12 درصد غذاي كشور را فارس تامين مي كند كه اين فرصتي است كه مي تواند به 20 درصد نيز برسد.

وي افزود: خيلي از مقام هاي اول در عرصه هاي زراعي و باغي به استان فارس تعلق كرد كه از ظرفيت هاي مطلق و نسبي اين استان محسوب مي شود.

رئيس سازمان بسيج سازندگی با بيان اينكه يكي از اهدافي كه در بسيج سازندگي دنبال مي شود تبديل سرمايه هاي كوچك به سرمايه هاي مولد است، ابراز داشت: سازمان بسيج سازندگي در نيمه دوم سال گذشته 22 هزار و 500 واحد اقتصاد مقاومتي را در كشور فعال كرده است كه سهم استان فارس از اين تعداد سه هزار واحد بوده است.

عزيزي ادامه داد: در سال 93 نيز قريب به 39 هزار واحد را در كشور هدف گذاري كرديم كه اميدوار هستيم تعداد آن به 40 هزار برسد.

وي اعلام كرد: قريب به 23 ميليارد در حوزه اقتصاد مقاومتي براي استان فارس پيش بينی شده است.

رئيس سازمان بسيج سازندگی تاكيد كرد: به دنبال اين هستيم كه سرمايه هاي كوچك را به ظرفيت هايي براي كمك براي رسيدن به قله هاي اقتصادي تبديل كنيم.

عزيزي با عنوان اينكه پيوند دادن ظرفيت های بومي با ساختارهاي حاكميتي از جمله اهداف ما محسوب مي شود، گفت: اگر بتوان پيوندي بين ظرفيت های جوان، افراد با انگيزه و دستگاه ها ايجاد كرد، كار بزرگي انجام مي شود.

وي اظهار كرد: امروز كشور ما عدس را از كانادا، نخود را از اتيوپي، لپه را از تركيه و گوشت را از برزيل وارد مي كند و اگر رويكرد اقتصاد مقاومتي با همين چارچوب كه برايش تعريف شده انجام شود باعث مي شود كه ما از اين واردات بي نياز شويم.

رئيس سازمان بسيج سازندگی همچنين از مسئولين استان فارس خواستار تشكيل شوراي اقتصاد مقاومتي در شهرستان هاي استان، تسريع در صدور مجوزها، صدور مجوز استفاده از برخي ظرفيت هاي بي نظير اما رها شده و راه اندازي واحد كمپوست در استان شد.