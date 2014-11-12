پیشگیری و خودمراقبتی به سطح جامعه کشیده شود/ راه اندازی مراکز بهداشت دهان و دندان برای مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار ظهر چهارشنبه در همایش سراسری مراقبت و مددجوی دانشکده پرستاری و مامایی همدان اظهار داشت: امروزه سازمان جهانی بهداشت در تعریف سلامت، علاوه بر در نظر گرفتن سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعد معنوی را به آن اضافه کرده که علت آن گسترش روزافزای ناهنجاری های روحی و ناسالم بودن جوامع است که این امر گستردگی حوزه سلامت و مسئولیت افراد در این حوزه را نشان می دهد.

وی با اشاره به لزوم توجه به اهداف همایش "مراقبت و مددجو"، ادامه داد: باید ابعاد مهمی از آموزش های پزشکی به بخش خود مراقبتی و پیشگیری اختصاص یابد، چرا که اگر چنین نشود بخش اعظمی از منابع مادی، نیروهای انسانی و وقت در سازمان بهداشت و درمان صرف درمان می گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: در ایران، بخش مهمی از غفلت در بخش خودمراقبتی و پیشگیری، به دلیل بی توجهی مسئولین، اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اعمال نظر نیروهای موثر سیاسی و اجتماعی است که به صورت غیرکارشناسانه اعمال نظر شده و به جای آنکه مراکز بهداشت، بهداری ها، تربیت بهیارها و بهداشت کاران را ارتقا دهیم به افزایش دانشکده های پزشکی اقدام کرده ایم.

موسوی بهار با بیان اینکه در حال حاضر تعداد دانشکده های دندانپزشکی در کشور بیش از ۵۰ دانشکده است، ادامه داد: این در حالی است که در کشور نیاز به مراکز بهداشت دهان و دندان برای مردم بسیار ضروری تر است و عده بسیار زیادی از مردم نیاز به درمان در این حوزه دارند.

وی با اشاره به حوادث ترافیکی و تصادفات در کشور، علی رغم سطح بالای علم گفت: نباید در بیمارستان ها منتظر درمان فاجعه و حادثه ای باشیم، بلکه باید خود مراقبتی و پیشگیری به حرکت های جمعی و منطقه ای تبدیل شود و مباحث علمی به سطح جامعه کشیده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان راه پیشگیری در جامعه در قالب آموزش های خودمراقبتی را بهره گیری از تشکل های مردمی و آموزش پیشگیری و خود مراقبتی از طریق NGO ها به مردم دانست و عنوان کرد: تنها از این طریق می توان هزینه ها، نیروی های انسانی و تخت های بیمارستان را صرف بیماری ها و ناهنجاری هایی کرد که خود شخص سهمی در ایجاد آن نداشته است.

موسوی بهار با اشاره پیشرفت های علمی کشور در دهه اخیر و بالاترین جهش علمی دنیا از سوی ایران در سال ۲۰۱۳، اظهار داشت: ایران در منطقه آسیای جنوب غربی سردمدار علم است و شانه به شانه کشور ترکیه پیش می رود، اما علت اصلی مشکلات بهداشتی در کشور، عدم توجه به منابع بهداشتی و زیرساخت های بهداشتی است.

وی افزود: از زمان استقرار دولت یازدهم و فعالیت های مناسب در حوزه بهداشت و درمان کشور، در محل های ارائه خدمات بهداشتی از خانه های بهداشت تا بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی وضعیت مناسبی را شاهد هستیم و روز به روز نیز رضایت مردم و بهبود فضای کار بیشتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در دانشکده پرستاری و مامایی همدان ادامه داد: علوم پرستاری و مامایی در استان نیز رشد خوبی داشته و پای به پای دیگر علوم و گاهی جلوتر از آنها پیش آمده است و خوشبختانه این دانشکده موفق به کسب مجوز دکترای تخصصی و پذیرش دانشجو در علوم ذکر شده است.