تولید 70 درصد قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه/ برای فرآوری محصول قیر برنامه داریم

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون ۷۰ درصد قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه تولید می شود.

وی گفت: سالانه بیش از ۹۰ هزار تن قیر طبیعی از معادن استان کرمانشاه استخراج شده که متاسفانه بخش عمده آن به صورت خام از استان خارج می شود.

رحیمی افزود: این موضوع باعث شده که سود کمی از این بخش عاید استان شده و در زمینه اشتغالزایی نیز تاثیر مثبتی به دنبال نداشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، لزوم فرآوری این محصول ارزشمند را یادآور شد و گفت: ما اقداماتی را در این خصوص انجام داده و فراخوان هایی را برای جذب طرح های خوب به منظور فرآوری محصول قیر طبیعی داده ایم.

وی یادآور شد: اگر بتوانیم استخراج و فرآوری ماده ارزشمند قیر طبیعی را به بهترین شکل انجام دهیم، قطعا در اشتغالزایی استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار خواهد بود.