معابر شرق پایتخت برای معلولین مناسب سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل علیپور گفت: در این طرح با استفاده از کف پوش های شیاری در طول مسیر، جهت تردد معلولین جسمی و حرکتی مناسب سازی شد.

وی با اشاره به هم سطح سازی پیاده روهای منطقه 8 افزود: با اجرای یک طرح ضربتی پیاده روهای شرق تهران مناسب سازی می شوند.

علیپور در ادامه به رشد آسفالت گذاری در معابر منطقه 8 اشاره کرد و افزود: به منظور رفاه حال شهروندان عملیات آسفالت و جدول گذاری با سرعت عمل بیشتری انجام می شود.

معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه 8 با تاکید بر احداث مسیر ویژه دوچرخه د پیاده روهای شرق تهران گفت: مناسب سازی مسیر ویژه دوچرخه در پیاده روها با عرض مناسب سبز رنگ از جمله برنامه های معاونت فنی و عمرانی منطقه است.