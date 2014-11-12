طرحهای خوبی برای توسعه و احیای جنگلهای زاگرس در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی صبح چهارشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: هم اکنون استان ایلام میزبان همایش مدیران منابع طبیعی و استانداران 12 کشور به منظور امضای تفاهم نامه ای در راستای توسعه و احیای جنگلهای زاگرس است.

وی بیان داشت: هم اکنون طرحهای خوبی در سازمان جنگلها و مراتع کشور برای توسعه و احیای جنگلهای زاگرس در دست اجراست.

جلالی عنوان کرد: یکی از طرحهایی که در این سازمان دنبال می شود استفاده از اراضی ملی برای توسعه جنگلها و فضای سبز است که مردم نیز آنها استفاده کنند.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر توسعه جنگلها، برنامه هایی نیز برای حفظ و احیای آنها در دستور کار قرار دارد که البته اگر مشارکت مردم را در مدیریت منابع طبیعی نداشته باشیم هیچ یک از طرح ها و پروژه ها با موفقیت روبه رو نخواهد شد.

رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور گفت: در سالهای اخیر بحث خشکیدگی درختان بلوط در منطقه زاگرس در استان ایلام پیش آمده که هم اکنون باید با مشارکت مردم و طرحهای مختلف برای مقابله با آن اقدام کنیم.

امام جمعه ایلام نیز در این دیدار افزود: حفاظت و صیانت از جنگلهای کشور وظیفه ملی و شرعی است و باید همه در این راستا تلاش کنند.

حجت الاسلام محمد نقی لطفی عنوان کرد: جنگل یک سرمایه بسیار عظیم در استان ایلام است چرا که این استان با داشتن درختان بلوط شناخته می شود.

وی اظهار دشت: در سالهای اخیر خشکیدگی درختان بلوط به علت های مختلف باعث مرگ تدریجی درختان بلوط منطقه شده که امیدواریم طرحهای پیشگیری و مقابله با این پدیده جوابگو باشد.

امام جمعه ایلام بیان داشت: برخی از علل خشک شدن درختان بلوط طبیعی است ولی علل انسانی نیز وجود دارد که مسئولان باید این معضل را نیز حل کنند تا کسی دست اندازی به منابع طبیعی و جنگلها نداشته باشد.

وی اظهار داشت: مردم استان ایلام دلخوشی زیادی به این درختان بلوط دارند چراکه تفریح و بسیاری از بخشهای زندگی آنها به این جنگلها و درختان وابسته است و باید برای حفظ و احیای این جنگلها تلاش بیشتری کرد.