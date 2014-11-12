به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در این کارگاه آموزشی اظهارکرد: کارگاه آموزش تخصصی باغ‌های تاریخی ایران از ۲۱ آبان‌ آغاز و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه ایرانیان از دیرباز منشاء اقدامات بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده اند، افزود: معماری ایرانیان مانند ادبیات آنها همیشه در اوج بوده است.

وی با اشاره به اینکه احداث باغ‌های تاریخی در کشور نشان از شاعرانه بودن فرهنگ این کشور دارد، تصریح کرد: ما هنوز به این فهم نرسیده‌ایم که باید رویکرد جدیدی به گذشته فرهنگی این کشور داشته و برای احیای این میراث گرانقدر تلاش کنیم.

رمضانی بیان کرد: امید است بتوانیم زمینه بهره‌مندی آیندگان را با بهره‌گیری از تلاش گذشتگان فراهم کنیم.

شناسایی ۱۱۹ باغ تاریخی در خراسان جنوبی/ ثبت قنات بلده فردوس در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی این استان را یکی از مراکز عمده در زمینه باغ‌های ایرانی دانست و گفت: تاکنون ۱۱۹ باغ تاریخی در استان شناسایی شده که از این تعداد ۹ اثر در شهرستان بیرجند وجود دارد.

رمضانی با بیانی اینکه همه باغ‌های خراسان جنوبی عناصر باغ‌آرایی ایرانی را دارد، گفت: باغ‌های تاریخی در کویری که قهر طبیعت را در پی داشته از ارزش بالایی برخودار است.

وی با اشاره به اینکه باغ اکبریه بیرجند در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده، افزود: اکثر باغ‌های خراسان جنوبی ویژگی‌های ثبت جهانی را دارند که باید در این راستا تلاش‌های زیادی انجام شود.

رمضانی در پایان یادآور شد: به زودی قنات بلده شهرستان فرودس ثبت جهانی می‌ود.