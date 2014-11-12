داعش و تنش های ارضی در دریای چین جنوبی محور نشست آ.سه.آن در میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس افزایش تهدیدات تروریستی داعش در عراق و سوریه، واکنش منطقه ای به شیوع ویروس ابولا که بر اثر آن پنج هزار نفر کشته شدند، تنش های ارضی در دریای چین جنوبی، توسعه منطقه ای و موضوعات زیست محیطی را از جمله محورهای مهم نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن و نشست شرق آسیا در میانمار معرفی کرد.

نشست آ.سه.آن و شرق آسیا امروز چهارشنبه با حضور سران 18 کشور جهان از جمله آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، چین، استرالیا، مالزی و نیوزیلند و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در شهرهای نایپیداو پایتخت میانمار و رانگون برگزار می شود.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی در این نشست که تا فردا پنجشنبه ادامه دارد، بیانیه ای را در زمینه محکومیت افراط گرایی و لزوم مبارزه با داعش صادر کند.