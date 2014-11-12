لزوم جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها/ امنیت پایدار در کرمان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی صبح چهارشنبه در همایش توسعه روستایی گفت: یکی از مسائلی که در دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفته بحث سلامت است.

وی گفت: دولت به دنبال افزایش سطح بهداشت در همه مناطق کشور به ویژه روستاها بوده و درصدد کم کردن هزینه های مردم در بخش سلامت و استقرار پزشکان است.

توحیدی امنیت را مهم ترین مطالبه مردم از مسئولین دانست و ابراز داشت: این امر مقوله ای چندجانبه بوده و همگان باید برای برقراری امنیت تلاش کنند.

فرماندار کرمان با اشاره به تلاش های نیروی های انتظامی، نظامی و امنیتی در استان کرمان گفت: با اقداماتی که صورت گرفته امروز شاهد برقراری امنیت پایدار در منطقه هستیم.

توحیدی با تاکید بر لزوم تشکیل شورای امنیت بخش گفت: این امر از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد کرد.

این مسئول همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه ریشه کنی بی سوادی پس از انقلاب در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: بخشداران به عنوان مسئول شورای آموزش و پرورش در بخش ها باید در راستای ریشه کنی بی سوادی اقدام کنند.

وی بخشداران را نمایندگان عالی دولت در بخش ها دانست و افزود: این افراد باید با نظارت دقیق وظایف خود را در راستای اجرای برنامه ها انجام دهند.

توحیدی تصریح کرد: بخشداران باید کاملا بر حوزه کاری و وظایف خود اشراف داشته و در چارچوب قانون عمل کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در اکثر روستاهای کرمان گفت: صدور پروانه های خارج از طرح هادی باعث بروز مشکلاتی در این خصوص شده است.

فرماندار کرمان گفت: باید با ارائه خدمات مطلوب در روستاها و رسیدگی به معیشت روستاییان از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.