بیمارستانهای فرسوده آذربایجان غربی جوابگو نیست/کمبود ۵۰ درصدی پزشک عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود تخت، بالا بودن ضریب اشغال در برخی از بیمارستانها، ساختمان های فرسوده و نامناسب بخشی از هزاران مشکل سیستم درمانی و بیمارستانی آذربایجان غربی است که رفع آنها به واقع نیازمند نگرش جهادی مسئولان است.

تبدیل مهمان سرا به بیمارستان طالقانی، قدیمی بودن ساختمان بیمارستان شهید مطهری، نبود فضای کافی در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) با توجه به حجم ورود بیمار، عدم توجه به تعبیه فضای تریاژ در بیمارستان جدید الاحداث سید الشهدا از جمله مشکلاتی است که سال ها پا برجا بوده و عزمی برای بهبود وضعیت موجود نیست.

هر چند مسئولان طی سالهای گذشته وعده هایی مبنی بر انتقال بیمارستان طالقانی به منطقه مناسب و احداث ساختمان جدید بر اساس استانداردهای موجود داده بودند، ولی این امر تاکنون عملیاتی نشده و مردم، پرسنل و مدیران حوزه سلامت هر یک به دلیلی ناراضی هستند.

طی چهار دهه گذشته بیمارستانی به جز بیمارستان تخصصی قلب سید الشهدای ارومیه که آن هم بعد از دو دهه به همت خیرین به سر منزل مقصود رسید در ارومیه احداث نشده است.

متاسفانه علاوه بر ارومیه به عنوان مرکز آذربایجان غربی که خود درگیر مشکلات فراوانی در حوزه فضاهای درمانی و بیمارستانی است؛ ۲ بیمارستان نیمه کاره در خوی وجود داشته و طرح های احداث و توسعه فضاهای بیمارستانی در اغلب شهرهای استان نیز عملیاتی نشده اند و هنوز بخش بستری سوختگی حتی در مرکز استان راه اندازی نشده اند.

نبود بیمارستان و مراکز درمان تامین اجتماعی نیز مشکلی از مشکلات بی پایان حوزه بهداشت و درمان بوده که این بخش نیز در ارومیه با وجود فعال بودن مراکز درمانی و بیمارستانی به دلیل مراجعات بیش از حد ظرفیت خود درگیر معضلات فراوانی است.

بیمارستانهای آذربایجان غربی فرسوده بوده و جوابگوی نیازها نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی خود از منتقدین کمبود امکانات درمانی و فرسوده بودن بیمارستانهای استان است و می گوید: در حال حاضر ۲۴ مرکز درمانی و بیمارستان در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی وجود دارد که ۲۱ مرکز از این تعداد قدیمی و فرسوده هستند.

مجید آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه بیمارستان شهرهای ماکو، شوط و پلدشت تازه ساخت هستند، اظهارداشت: این استان دارای سه هزار و ۹۶۱ تخت بیمارستانی مصوب است که از این تعداد، سه هزار و ۳۶۶ تخت آن فعال است.

وی از کمبود افزون بر ۱۶۰۰ تخت بیمارستانی در استان خبر داد و عنوان کرد: تعداد تخت های بیمارستانی استان در مقایسه با سایر استانها از وضعیت و آمار خوبی برخوردار نیست.

آقازاده تعداد تخت های مصوب بیمارستانهای استان را سه هزار و ۳۶۶ تخت ذکر کرد و افزود: تا پایان سال ۹۴ تعداد تخت های بیمارستانی استان باید به پنج هزار تخت برسد که امیدواریم با تلاش های مسئولان این امر محقق شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی ضریب اشغال بیمارستان های استان را ۷۵ درصد اعلام کرد و گفت این ضریب نیز تا پایان امسال باید به ۸۰ درصد برسد ولی هم اکنون در برخی از بیمارستانهای استان از جمله امام خمینی (ره) این آمار به بالای ۹۵ درصد می رسد.

وی با تاکید بر رفع هر چه سریعتر موانع پیش پای توسعه سیستم و مراکز درمانی استان گفت: با توجه به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و نگرش به بحث سلامت که یک مقوله عمومی است، همه ما در قبال آن مسئولیم و در این راه رسانه ها نقش مهمی دارند و نگرش ما نسبت به رسانه ها این است که رسانه ها همکار، همیار و همراه ما در بهبود کیفیت سلامت هستند.

آقازاده یاد آور شد: نگرش ما در مقوله سلامت یک نگرش جهادی است. ما بدون هیچ سوگیری سیاسی شروع بکار کردیم و معتقد هستیم سلامت استان را باید بر این اساس اداره کنیم و همه باید کمک کنند تا این بار سنگین را در استان برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان همچنین از کمبود تخت های ویژه در استان خبر داد و گفت: در کنار کمبود تخت های بیمارستانی کمبود تخت های ویژه از دیگر مشکلات این بخش است هم اکنون کل تختهای ویژه ۲۴۷ تخت است و برای حل این مشکل با بخش خصوصی وارد مذاکره شده ایم و در صورت درخواست مجوز تاسیس بیمارستان را به بخش خصوصی و خیریه صادر خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش بیمارستان جدید در مناطق مختلف استان در حال احداث است اضافه کرد: این بیمارستانها در شهرستانهای بوکان، تکاب، میاندوآب، خوی، پیرانشهر، سلماس احداث می شوند.

ایجاد دهکده سلامت بخشی از مشکلات درمانی و بهداشتی استان را رفع می کند

آقازاده همچنین از ایجاد دهکده سلامت در استان خبر داد و اظهارداشت: دهکده سلامت ارومیه در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در سه فاز یک، دو و سه در مدت سه سال مصوب شد که با ایجاد آن بخشی از مشکلات رفع می شود.

وی ادامه داد: مطالعات و فاز اولیه این طرح به مشاور سپرده شده است و در حال انجام است، بیمارستان ۶۰۰ تخت‌خوابی، هتلینگ، مطب‌ها، پاراکلینیک و مارکتینگ از بخش‌های مختلف دهکده سلامت ارومیه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با اشاره به کمبود پزشک عمومی و متخصص در استان گفت: برای جبران بخشی از این کمبودها ۸۳ پزشک متخصص در بخش های مختلف جذب مراکز درمانی استان شد ولی در بخش پزشک عمومی همچنان با کمبود مواجه هستیم.

آقازاده بر لزوم پیشگیری از پدیده زیرمیزی در بیمارستان‌های آذربایجان غربی، گفت: اگر در کشوری هزینه‌های منطقی خدمات پزشکی تعریف نشود پدیده زیرمیزی مشاهده می‌شود. هرچند که این امر در آذربایجان غربی نسبت به دیگر مناطق کشور بسیار کمتر مشاهده می‌شود ولی شهروندان باید بدانند که این امر خلاف مقررات است و باید در صورت مواجهه با این امر اقدام به شکایت کنند. البته در بیمارستان‌های خصوصی که معمولا رابطه‌ای مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد، دانشگاه علوم پزشکی نمی‌تواند در این امر تجسس کند.

آقازاده به بخش بهداشت و وضعیت موجود آن در استان اشاره و تعداد خانه های بهداشت موجود در سطح استان را ۹۹۱ مورد برشمرد و گفت: ۲۰۸ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و ۷۵ پایگاه بهداشتی و ۶۸ واحد آزمایشگاهی به ارائه خدمات می پردازند.

وی از اجرای عملیات احداث ۱۷۹ خانه بهداشت، نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز در کلیه مراکز بهداشتی درمانی، هزینه کرد مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای بهبود استاندارد هتلینگ بیمارستانها، جذب ۴۰۰ نفر نیروی پرستار، ۸۴ نفر متخصص، ۲۵ نفر پزشک خانواده، ۱۴۲ نفر نیروی طرحی، ۱۱۳ نفر نیروی خدماتی و ۱۳ نفر نگهبان از اقدامات این نهاد در سالجاری عنوان کرد.

وی افزود: همچنین از اول آذر ماه شاهد اجرای طرح خدماتی مراقبت های اولیه بهداشتی در حاشیه شهرهای ارومیه، خوی، میاندوآب و مهاباد خواهیم بود و همچنین طرح واکسن پنتاوالان از ۲۷ آبان ماه در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.

کمبود ۵۰ درصدی پزشک عمومی در آذربایجان غربی

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون با کمبود ۵۰ درصدی پزشک مواجه هستیم اظهارداشت: در این راستا آذربایجان غربی جزو استانهای محروم کشور محسوب می شود.

رسول انتظار مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت عدم علاقمندی پزشکان برای حضور در آذربایجان غربی را محرومیت و کمبود امکانات عنوان کرد و افزود: در این راستا پزشکان علاقمند هستند در استانهای برخوردار ساکت باشند ولی از دیگر دلایل این است که هم از نظر سهمیه قبولی دانشجو و هم فارغ التحصیلی دانشجویان محدودیت داریم با این حال شاخص دسترسی بسیار خوب است و ۹۸ درصد از هم استانی های ما به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.

وی در ادامه در خصوص اجرایی شدن پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده در روستاها در حال اجرا است و هم اکنون در حال استاندارد سازی محل اسکان پزشکان خانواده روستایی هستیم ولی پزشک خانواده شهری فعلا به دلایل مشکلات موجود متوقف شده و این یک مشکل کشوری است و مختص استان ما نیست .

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی برطرف کردن مشکلات پیش روی بهداشت و درمان در استان را نیازمند همکاری و همدلی تمام مسئولان و اختصاص اعتبارات مورد نیاز به این بخش عنوان کرد.

آذربایجان غربی با سه کشور خارجی مرز مشترک دارد و سالانه هزاران نفر از کشورهای همسایه برای درمان به این استان سفر می کنند و این امر زمینه توسعه توریسم درمانی در این منطقه را فراهم می کند اما نه تنها این بخش مورد غفلت واقع شده بلکه مردم خود استان به خصوص در شهرهای استان با مشکلات عدیده ای در این بخش دست و پنجه نرم می کنند.

حضور دو نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در کمیسون بهداشت مجلس هستند و می توانند برای جبران بخشی از کمبودها به خصوص کمبود اعتبارات کمک کار مسئولان باشند اما تاکنون از این ظرفیت نیز به خوبی استفاده نشده است.

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گزارش: سکینه اسمی