به گزارش خبرنگار مهر، رویتر گزارش داد: به دنبال کاهش جهانی قیمت نفت و پایین آمدن درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک، زمزمه‌هایی مبنی بر توافق کشورهای عضو این سازمان برای کاهش روزانه 500 هزار بشکه در روز به گوش می‌رسد.

در همین حال، یکی از نمایندگان اوپک گفت: رسیدن به اجماع در این زمینه کار ساده‌ای نیست.

"عبدالله البدری" دبیرکل سازمان اوپک چندی پیش در پی اظهاراتی راجع به سقوط قیمت نفت گفته بود: در این باره وحشت زده نیستیم ولی نگران هستیم.

البته وزیر نفت کویت درباره نشست سازمان اوپک که در27 نوامبر سال جاری میلادی (6 آذرماه امسال ) در وین برگزار خواهد شد، گفت: احتمال کاهش تولید نفت اوپک ضعیف به نظر می‌رسد.