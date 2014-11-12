تدوین استراتژی سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین مهدوی عادلی با اشاره به لزوم برنامه محوری در بخش سرمایه گذاری، استفاده از فرصتها و موقعیت اجتماعی ویژه سازمان، همچنین بهره مندی از مزیت های سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قانون بودجه کل کشور و یاری رساندن به دولت برای خروج از رکود تورمی را از ویژگی های این استراتژی برشمرد.

وی با اشاره به فضای ایجاد شده در زمینه گردشگری و توریسم در کشور، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیز با استفاده از همه ظرفیت های خود در این حوزه نسبت به ایجاد هلدینگ گردشگری برای حضور فعال تر در این عرصه اقدام کرده است.

مهدوی عادلی ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیتهای موجود در بخش توریسم سلامت و توریسم درمانی، که با بخشی از فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی همخوانی دارد، ارزش افزوده مناسبی برای کشور و سازمان خلق شود.

وی همچنین با اشاره به چشم انداز صنایع مرتبط با انرژی در کشور، ورود سازمان تأمین اجتماعی به این عرصه را لازم دانست.

عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: صنعت برق امروزه به عنوان بخش عمده ای از سبد مصرف انرژی تلقی می شود که با توجه به نیاز روز افزون کشور و سایر کشورهای منطقه و همچنین ارزش افزوده بالای این صنعت، افزایش سرمایه‌گذاری این سازمان در این بخش مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مهدوی عادلی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان این انرژی پاک در بخش صنایع تولیدی می تواند با استفاده از ظرفیتهای نیروگاهی موجود، برای گسترش سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کند.