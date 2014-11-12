سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا و دبیر سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در این باره گفت: دبیرخانه همایش 250 مقاله تخصصی در ارتباط با محورهای همایش دریافت کرده است و این مقالات در حال حاضر برای داوری در اختیار هیئت علمی همایش قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه همایش در تهران برگزار می شود عمده مقالاتی که دریافت کردیم در ارتباط با آلودگی هوا و صدا در تهران است اما در میان 250 مقاله دریافتی تعدادی از مقالات هم از دانشگاه های شهرهایی مثل مشهد، اهواز و اصفهان و شهرهایی بوده که آنها هم مثل تهران با مشکل آلودگی هوا مواجه هستند.

به گفته حسینی، هیات علمی همایش در سومین دوره را جمعی 35 نفره از متخصصان حوزه آلودگی هوا و صدا در کشور تشکیل می دهند.

وی از حضور چند میهمان خارجی در سومین همایش آلودگی هوا و صدا خبر داد و گفت: امسال سه میهمان خارجی خواهیم داشت و آنها در زمینه ذرات معلق و تحقیقات اپیدمیولوژیک سخنرانی می کنند.

به گفته حسینی، یکی از محققانی که همزمان با برگزاری سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا به ایران سفر می کند پرفسور کُنزلی، محقق برجسته سوئیسی است.

نینو کُنزلی معاون بهداشت عمومی و مناطق گرمسیر و رئیس بخش تحقیقات اپیدمیولوژی ( علم امراض مسری ) و بهداشت عمومی موسسه بهداشت بازل سوئیس است که با همکاری بیش از 180 دانشمند و 100 دانشجوی دکترا در رشته های گوناگون، پژوهش می کند.

تحقیقات دکتر کُنزلی استاد بهداشت عمومی مدرسه پزشکی دانشگاه بازل، بر روی اپیدمیولوژی با تاکید بر بررسی تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان است. او نتیجه بررسی هایش درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان را در قالب 300 مقاله منتشر کرده است.

دکتر کُنزلی، عضو هیات مدیره موسسه مطالعات آلودگی هوای سوئیس، اتحادیه بررسی بهداشت تنفسی اروپا (ECRSH)، اتحادیه های ESCAPE و APHEKOM، رئیس پروژه تحقیقاتی آلودگی هوا و صدا REGICOR است.

سومین همایش آلودگی هوا و صدا ۲۴ دی ماه امسال در تهران برگزار می شود.