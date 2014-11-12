علیرضا دائمی امروز در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به این سئوال مهر درباره ادعای وزارت نفت مبنی بر ارزان فروشی وزارت نیرو در صادرات برق و انرژی الکترونیکی، گفت: وزارت نیرو تابع شرایط اقتصادی و تجاری بازار برق در سطح کشورهای منطقه است.

معاون برنامه ریزی وزیر نیرو با اعلام اینکه این مجموعه همواره در مذاکرات و چانه زنی‌های خود برای فروش و صادرات برق به کشورهای همسایه مسائل اقتصادی و تجاری را در دستور کار قرار می دهد، تصریح کرد: بر این اساس ارزان فروشی برق توسط وزارت نیرو توسط بازارهای بین المللی صحت ندارد و برق را با قیمت مناسب و منطقه ای صادر می کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قیمت صادرات نفت تابع قیمت‌های منطقه ای در بازار برق منطقه خاورمیانه است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به هاب تولید و صادرات برق در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل شود و از این رو سعی می کند با صادرات نفت روابط دیپلماتیک خود با کشورهای همسایه را بهبود ببخشد.

دائمی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی در تمامی شهرها و بخش عمده روستاهای پرجمعیت کشور مشترکان و مردم از نعمت برق برخوردار هستند، بیان کرد: بر این اساس ایران به عنوان یکی از قطب‌های تولید برق منطقه خاورمیانه باید پس از تامین نیازهای داخلی به مشکل کمبود برق در پایتخت کشورهای همسایه هم رسیدگی کند.

معاون برنامه ریزی وزیر نیرو همچنین در پاسخ به این سئوال مهر آیا اطلاعیه اخیر وزارت نفت مبنی بر احداث، تولید و صادرات برق توسط بخش خصوصی ورود این وزارتخانه به حریم وزارت نیرو است؟ توضیح داد: وزارت نفت به هیچ وجه قصد ورود به حریم وزارت نیرو را ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در اطلاعیه وزارت نفت خطاب به سرمایه گذاران بخش خصوصی آمده است که باید تمام سرمایه گذاران خصوصی در چارچوب ضوابط و قوانین وزارت نیرو به احداث نیروگاه، تولید و صادرات برق اقدام کنند، خاطرنشان کرد: وزارت نفت تاکید کرده که تمامی سرمایه گذاران سازنده نیروگاه باید مجوزهای لازم را برای این سرمایه گذاری از وزارت نیرو اخذ کنند.