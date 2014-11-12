روز فیلم کوتاه در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و یکمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران پنجشنبه 22 آبان به نمایش چهار فیلم کوتاه اختصاص دارد.
در این برنامه فوقالعاده که از ساعت 16 در تالار استاد شهناز آغاز میشود، ابتدا فیلم تجربی «اندوه پنهان در ژرفنای آرامش نهنگ» ساخته فرهاد کوثرنژاد روی پرده میرود.
در ادامه این برنامه از ساعت 17 سه فیلم کوتاه از اسماعیل میهن دوست به نمایش در میآید و سپس با حضور شاپور شهبازی نقد میشود.
«من، پنجره و دیگر هیچ» با بازی آتنه فقیه نصیری به مدت 24 دقیقه، «جایزه» با بازی فیروز بهجت محمدی، اسماعیل داورفر و نادیا گلچین به مدت 29 دقیقه و اولین نمایش «توقف در لاس وگاس» با بازی آنا نعمتی و رامین فتحی به مدت 30 دقیقه، فیلمهایی هستند که در این بخش به نمایش در میآيند.