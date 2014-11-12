محسن راستانی از عکاسان دوران جنگ و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب «زمان سخت» گفت: این عکس‌ها مربوط به بحران جنگ بوسنی و هرزگویین است که اکنون بعد از گذشت 20 سال از سوی انجمن «عکاسان انقلاب و دفاع مقدس» در قالب کتابی با عنوان «زمان سخت» زیر چاپ رفته است.

راستانی از عکاسان نسل اول بعد از انقلاب اسلامی است که تلاش‌های او طی سال‌های بعد از انقلاب در پایه‌گذاری مبانی این حرفه و گسترش آن بی‌تاثیر نبوده است.

وی که فارغ‌التحصیل اولین دوره رشته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است، طی سال‌های 1996-1994 در بحران جنگ بوسنی حضور پیدا کرد و اکنون بعد از گذشت 20 سال آثار خود را از آن حوادث در کتابی با همین عنوان «زمان سخت» زیر چاپ برده است.

«زمان سخت» در قطع خشتی 21×21 در 220 صفحه به تیتراژ 2000 نسخه به همت کوروش شبگرد صفحه آرایی شده و رضا عابدینی جلد آن را طراحی کرده است.

مقدمه این کتاب را مهران کاشانی فیلمنامه‌نویس و تحلیلگر سینمای ایران نوشته و اسدالله امرایی مترجم آثار ادبی، متن‌های کتاب را ترجمه کرده است.

راستانی که مولف پروژه عکاسی «خانواده ایرانی» طی دو دهه اخیر است، همچنان با تمرکز بر این پروژه تغییرات اجتماعی جامعه ایرانی را از طریق این پروژه ادامه می‌دهد.

انجمن «عکاسان انقلاب و دفاع مقدس» گذشته از نشر این کتاب تاکنون 12 جلد کتاب با محوریت موضوع جنگ در ایران و حوزه بین‌الملل در کارنامه خود دارد و جز اولین ناشران تخصصی در این زمینه است. این انجمن هم اکنون هفت عنوان کتاب دیگر نیز با همین گرایش در مراحل آماده سازی دارد.

