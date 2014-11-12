به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، علی نظری جویباری درباره جلسه روز دوشنبه خود با یعقوب کریمی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: به عنوان دوست و برادر با یعقوب جلسه داشتیم. معتقدیم بازی او مقداری افت کرده و از او خواستیم با تلاش بیشتر به یعقوب گذشته برگردد و آمادگی خود را باز یابد.



وی افزود: به سازمان لیگ نامه نوشتیم تا از علیرضا فغانی استفاده نکنند. شاید به دلیل هم سن بودن با اعضای کادر فنی و بازیکنان ما، با مجموعه استقلال کل کل دارند و این موضوع از گذشته به همین شکل بوده است.

معاون ورزشی باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بگوییم برای قضاوت بازی های ما از چه کسی استفاده کنند و این موضوع حق ما نیست اما درخواست کردیم تا دیگر از فغانی استفاده نکنند. هواداران ما خواسته یا نا خواسته به نوع دیگری او را نگاه می کنند و این نگاه هواداران برای ما بسیار مهم است.

وی در خصوص خروج علیرضا رمضانی از لیست باشگاه استقلال عنوان کرد: سعی می‌کنیم این بازیکن جوان را از لیست خارج نکنیم اما اگر دچار مشکل شویم، مطمئنا به او فکر می‌کنیم اما به هیچ وجه این تصمیم را نگرفته‌ایم و از اولیت‌های باشگاه نیست.

جویباری در خصوص مشکلات مالی پیش آمده در باشگاه تصریح کرد: وظیفه اعضای هیات مدیره هست تا خواسته های بازیکنان را اجابت کنند. متاسفانه از خواسته‌های بازیکنان عقب هستیم و این موضوع جالبی نیست. من، افشارزاده و همه اعضا در تلاش هستیم تا بودجه کافی را مهیا کنیم و می‌خواهیم در نیم فصل لیگ برتر در نقل و انتقالات موفق عمل کنیم تا بازیکنان مد نظر کادر فنی را به تیم اضافه کنیم.



وی درباره اعلام دیر هنگام محرومیت هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه از سوی فدراسیون یادآور شد: فدراسیون مقصر همه حرف و حدیث‌ها و مشکلات پیش آمده است. چگونه زمانی که فدراسیون اعلام می‌کند آندو نباید بازی کند، این حکم برای ما لازم الاجرا هست اما محرومیت هواداران عزیز و پرشور آذربایجان اجرا نشده است؟ این کار از نظر اخلاقی درست نیست.

معاون ورزشی باشگاه استقلال همچنین گفت: نمی‌خواهیم هواداران را بهانه کنیم اما اگر هواداران نبودند، این برای ما یک امتیاز مثبت بود که فدراسیون ما را از این امتیاز محروم کرد. هواداران تراکتورسازی یار دوازدهم این تیم هستند و بازی بدون حضور یاردوازدهم هر تیمی برای ما آسانتر بود.