ظرفیت تولید انرژی هسته ای در جهان روبه فزونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه، آژانس بین المللی انرژی در گزارشی اعلام کرد: ظرفیت تولید انرژی هسته ای جهان تا سال 2040 میلادی به خصوص در چین بطور چشمگیری افزایش یافته، اما سهم انرژی هسته ا ی در تولید کامل برق کاهش خواهد یافت.



در ادامه این گزارش آمده است: نتایج تحقیقات سالانه درباره وضعیت انرژی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد توانایی تولید انرژی برق هسته ای 60 درصد افزایش پیدا می کند.



این گزارش با این حال نشان می دهد: سهم انرژی هسته ای در تولید برق که در حدود دو دهه پیش به اوج خود رسید تنها با یک درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.



بر این اساس حدود 45 درصد این رشد مربوط به کشور چین خواهد بود و هند و کره جنوبی و روسیه مجموعاً 30 درصد افزایش و آمریکا 16 درصد این افزایش تولید انرژی هسته ای را بر عهده خواهند داشت.



علاوه بر این تولید انرژی هسته ای در ژاپن افزایش خواهد یافت هر چند به سطح قبل از سانحه هسته ای فوکوشیما باز نخواهد گشت. در اروپا تولید انرژی هسته ای با کاهش 10 درصدی همراه خواهد بود.

در این حال حدود 200 راکتور از مجموع 434 راکتور فعال تا پایان سال 2013 میلادی به ویژه در اروپا، آمریکا، روسیه و ژاپن فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.



آژانس بین المللی انرژی هزینه برچیدن نیروگاه های هسته ای را که تا سال 2040 میلادی متوقف خواهد شد بالغ بر بیش از 100 میلیارد دلار برآورد کرد.



این آژانس به علاوه از دولت ها خواست تا هر چه سریع تر راهبرد خود را در زمینه افزایش طول عمر تاسیسات هسته ای اعلام کنند.



آژانس بین المللی انرژی افزود: انرژی هسته ای می تواند به سامانه برق کشورها اعتبار بخشیده و وابستگی کشورهای وارد کننده انرژی را به برق خارجی کاهش و قرار گرفتن آن ها را برابر نوسان قیمت سوخت در بازارهای بین المللی محدود کند.