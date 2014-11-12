به گزارش خبرگزاری مهر، افشینپور درباره چگونگی تولید این مستند گفت: آمادای، نخستین نام این سرزمین است که در کتیبه پیلسر سوم پادشاه آشور، به محل تجمع و زندگی مادها به عنوان اولین قوم آریایی اشاره شده است و پس از عبور از هزارههای متوالی، به عنوان امروزی همدان تغییر میکند.
وی افزود: این فیلم در یک ساختار زمانی چهارفصل و در یک بازه مکانی بیست هزار کیلومتر مربعی، بیش از سی گونه جانوری مختلف نظیر عقاب طلائی، کوکر، کل و بز کوهی، سنجاب زمینی و بویژه فرمانروای باشکوه این سرزمین، گرگ خاکستری ایرانی را به تصویر میکشد.
افشینپور تصریح کرد: «سفر به آمادای» ضمن نمایش چرخه حیات طبیعی این سرزمین، اسراری شگفتانگیزی از زندگی موجودات مختلف در زمستان جانفرسا، تابستان سخت و خشک، پاییز هزار رنگ و بهار پر هیاهوی آن را در مدت زمان 61 دقیقه بازگو میکند.
وی درباره ویژگی مستندهای زیست محیطی گفت: مستندسازان غربی به دلیل ثبت زوایای پنهان حیات وحش و دنیای اسرارآمیز حیوانات که مصداق تصویری آن هم وجود دارد، مخاطب را جذب کرده و تا پایان فیلم همراهی میکنند؛ زیرا آنها میدانند که در کنار دیدن تصاویر کمیاب، اطلاعات جدیدی هم بدست میآورند. مستندسازان ایرانی هم طی سالهای اخیر با تکیه بر این الگو، اختلافها را به حداقل رساندهاند، اما هنوز در زمینه تجهیزات فنی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.
افشینپور افزود: متاسفانه مستندسازان برای کرایه دوربین هزینههای گزافی پرداخت میکنند و به موسیقی که میرسند از یک اثر آرشیوی استفاده کرده و کار را جمع میکنند. درحالیکه یک مستند درباره آمازون با موسیقی بومی مردمان آن منطقه ترکیب شده و این موسیقی است که به فیلم سر و سامان میدهد اما در کشور ما آهنگسازان هنوز با سینمای مستند آشنا نیستند و برقراری ارتباط یک مستندساز با آهنگساز بسیار دشوار است لذا عدم وجود این فاکتور اصلی ضررهای زیادی به فیلم های مستند میرساند.
وی درباره ویژگی اصلی مستند «سفر به آمادای» که منجر به حضور در بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره سینماحقیقت شده نیز گفت: تصاویر به ثبت رسیده در این فیلم در ادامه رکوردشکنیهای فیلمهای قبلی من است. همانطور که هیات داوران سال گذشته جشنواره سینماحقیقت اشاره کردند طلسم فقر تصاویر حیاتوحش در ایران شکسته شده است.
عواملی که در تولید مستند «سفر به آمادای» همکاری داشتند، عبارتند از: کارگردان: فرشاد افشینپور، گروه تحقیقات: دکتر آریا شفائی پور (بخش پرندگان)، محمدجعفر علیزاده (بخش پستانداران)، محمد اصغری (بخش آب و هوا)، نویسنده و دستیار کارگردان: امید عبدالهی، تدوین: سیدسعید میرسعید قاضی، صدابردار: پویان باشتی منفرد، گوینده متن: داود نماینده، مدیر تولید: مجاهد بنیعامریان، تهیه شده در سیمای مرکز همدان.
سال گذشته فرشاد افشینپور موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم زیستمحیطی هفتمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت برای فیلم «پرندگان سرزمین برف و آفتاب» شده بود.
- مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 1393، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.