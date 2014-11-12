عوارض خطرناک مصرف خودسرانه ریتالین/فروش بدون نسخه ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر امیر رامهرمزی گفت: با توجه به ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو به ازاء نسخه معتبره صادر شده توسط متخصصین مغز و اعصاب و اعصاب و روان و با ارائه مدارک معتبر شناسائی توسط بیمار یا همراه بیمار در داروخانه های منتخب که توسط دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های سراسرس پخش و توزیعی که مجاز به تامین و توزیع دارو می باشند این دارو عرضه می شود.

وی خاطر نشان کرد: هر گونه تهیه، نگهداشت و عرضه داروی متیل فنیدات (ریتالین) خارج از شبکه توزیع و ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو مطلقا ممنوع بوده و وزارت بهداشت به هیچ عنوان اصالت، سلامت، کیفیت و ایمنی فرآورده را تایید نمی کند و مصرف این دارو به صورت خارج شبکه و یا حتی سوء مصرف آن بدون تجویز پزشک باعث عوارض جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت برای بیمار می شود.

رئیس اداره بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: داروخانه ها برای عرضه این دارو به هیچ وجه عنوان مجاز نیستند این دارو را بدون نسخه به بیمار ارائه دهند و در صورت مشاهده نیز مردم می توانند این موضوع را به سازمان غذا و دارو اطلاع دهند و با داروخانه هم برخورد جدی می شود.

رامهرمزی در پایان گفت: این دارو تحت پوشش بیمه نیز است و بیمار و یا همراه بیمار برای مصرف و تهیه این دارو باید نسخه پزشکی معتبر داشته باشد.

