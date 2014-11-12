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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۴۶

بانک خون بند ناف البرز نمایندگی برتر کشور شد

بانک خون بند ناف البرز نمایندگی برتر کشور شد

کرج - خبرگزاری مهر: بانک خون بندناف جهاد دانشگاهی استان البرز از سوی شرکت فناوری بن یاخته‌های پژوهشگاه رویان به عنوان نمایندگی برتر در کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف استان البرز در بین دفاتر نمایندگی با تعداد نمونه‌های ۲۰ تا ۵۰ نمونه در ماه از سوی شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان در همایش سالانه دفاتر نمایندگی کشور که در استان فارس برگزار شد، به عنوان نمایندگی برتر معرفی شد.

گفتنی است در این همایش که با حضور مسئولین ۲۳ دفتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان در سراسر کشور برگزار شد، از کارشناس خونگیر بانک خون بندناف استان البرز به عنوان کارشناس برتر در این بخش تقدیر و قدردانی شد.

با گذشت یک سال و دو ماه از راه‌اندازی نمایندگی بانک خون بند ناف در استان البرز، در این مرکز تاکنون ۴۰۰ نمونه ذخیره شده است.

 

کد مطلب 2419768

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