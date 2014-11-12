به گزارش خبرگزاری مهر مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال درباره موضوع حق پخش، ضمن بیان مطلب فوق گفت: به همراه مهدی تاج امروز نشستی در وزارت ورزش و جوانان داشتیم و در خصوص بحث حق پخش مسابقات لیگ فوتبال ایران به بررسی و تبادل نظر پرداختیم.

وی اضافه کرد: اصل و پایه صحبت‌های ما براساس قانون است و انتظارمان این است که مبلغ حق پخش مطابق قانون، صداوسیما را موظف کند تا بخشی از درآمد حاصله در این خصوص را در اختیار فوتبال قرار دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مهدی تاج با هماهنگی او و فدراسیون فوتبال در خصوص حق پخش اقدام کرده، افزود: تمام حرف‌مان در این باره، حقوق باشگاه‌ها است و گرفتن این حق بر عهده ما است. ضمن اینکه لایحه مربوطه را بر همین اساس تدوین و ارائه خواهیم کرد.

کفاشیان درباره موضوع خدمت سربازی بازیکنان و بحث نظام وظیفه گفت: پیگیری این امر بر عهده سازمان لیگ برتر بوده و معتقدم سازمان لیگ در این مورد با تدبیر عمل کرده است. ضمن اینکه تلاش کرده حق فرد یا باشگاهی در این خصوص ضایع نشود. همچنین در این باره الزاماتی وجود دارد که باید مورد تایید قرار گرفته و اجرا شود.