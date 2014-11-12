طرح پرسش مهر، خلاقیت دانش آموزان را شکوفا می کند

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات پرسش مهر ۱۵ گفت: همانند سنوات دو دهه گذشته امسال نیز سال تحصیلی جدید با پرسش مهر ریاست محترم جمهوری آغاز شده است. با توجه به موضوع کمبود آب در کشور که به عنوان جدی ترین بحران زیست محیطی جهان نیز مطرح است، امسال از سوی رییس جمهور دولت تدبیر و امید، سوال پرسش مهر این چنین عنوان شد: عزیزانم، ایران ما با مشکل جدی کمبود آب روبروست، هر کدام از ما چگونه از آب های ایران می توانیم بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟

وی افزود: رسالت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین و مهمترین دستگاه آموزشی و فرهنگی کشور این است که یک همگرایی در جامعه به وجود آورد و با استفاده از ظرفیت ها می توان در تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در راستای مقابله با بحران کم آبی گام های اساسی و شایسته برداشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: پرسش مهر فرصتی است تا با گردآوری همه ایده ها و اندیشه ها و با بهره مندی از ابتکارات و خلاقیت ها، راهکار مناسب و عملی ارائه گردد. امسال نیز آموزش و پرورش استان قزوین همگام با سراسر کشور، با توجیه عوامل مرتبط در این خصوص اقدام کرده است.

قاسمی تصریح کرد: ضوابط و شرایط برگزاری مسابقه پرسش مهر طی نامه ای به اطلاع دانش آموزان و فرهنگیان استان رسانده شده است و این مسابقه کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه (دوره اول و دوم)، معلمان و دانشجو معلمان را شامل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: عناوین رشته های مسابقه شامل۱۰ رشته از قبیل طراحی پوستر، نقاشی، کاریکاتور، عکس، مقاله پژوهشی، شعر، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، وبلاگ، سرود همگانی و نمایشنامه نویسی می باشد و انتظار می رود کلیه نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان و مدارس در خصوص برگزاری هر چه مطلوب تر و باشکوه تر این مسابقات در زمان مقتصی اقدام لازم را بعمل آورند.

وی در پایان یادآورشد: کلیه آثار تا ۱۰ دی ماه ۹۳ توسط مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان جمع آوری و تا ۱۵ دی ماه به استان ارسال می شود و مرحله نهایی مسابقات نیز تا پایان بهمن ماه برگزار خواهد شد.