به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه دوچرخه‌سواری با همکاری هیات دوچرخه‌سواری استان تهران و از ساعت 9 تا 11 روز جمعه 23 آبان‌ماه در مسیر خیابان میرداماد تا میان مادر برگزار می‌شود و حدود 300 دوچرخه‌سوار تهرانی در آن به رقابت خواهند پرداخت.

در دیگر مسابقه این روز که از ساعت 9 تا 12 در پارک ولایت تهران برگزار می‌شود، بیش از دو هزار شهروند تهرانی بایکدیگر رقابت خواهند کرد. همزمان با این مسابقه در ایل گلی پارک شهر تبریز و بلواز پارک آزادی شهر شیراز نیز مسابقه پیاده روی به ترتیب با حضور 700 و 500 شهروند این شهرها برگزار خواهد شد.

این مسابقات با همکاری انجمن دیابت ایران، شهرداری تهران، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، شرکت توسعه و نوسازی عباس آباد، شرکت نو ونوردسک پارس و پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه تهران برگزار می‌شود و به نفرات برتر جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.