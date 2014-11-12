تقدیر 177 نماینده از رئیس بنیاد شهید جهت پرداخت مطالبات ایثارگران / اعلام وصول سه سئوال ملی از وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سئوال ملی سید مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مردم دشتستان از وزیر آموزش و پرورش درباره عدم توجه به بیمه فرهنگیان و تعطیلی مدارس روستایی روستاها اعلام وصول شد.

همچنین سئوال ملی علی مطهری، نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره کم توجهی به اجرای قانون ممنوعیت استفاده از اسامی و عناوین بیگانه‌ و نیز سئوال منطقه‌ای محمدرضا پورابراهیمی از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم راه‌اندازی معدن شهرستان راور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

در این جلسه همچنین سئوال ملی حسینعلی حاجی دلیجانی، نماینده مردم شاهین‌شهر از وزیر جهاد کشاورزی درباره عدم اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مجلس و نیز سئوال ملی حلیمه عالی، نماینده مردم زابل از وزیر آموزش و پرورش درباره ضعف مدیران آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

بر این اساس همچنین سئوال ملی سید علی محمد طاهری، نماینده مردم گرگان از وزیر آموزش و پرورش درباره مستند قانون شکل‌گیری پارلمان معلمان از دیگر اعلام وصولی‌های صحن علنی مجلس بود.

در این جلسه 177 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از حجت الاسلام شهیدی محلاتی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید به خاطر پرداخت مطالبات ایثارگران تقدیر کردند.