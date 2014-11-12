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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۵۳

سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:

صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی تشکیل می شود

صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی تشکیل می شود

سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تشکیل صندوق حمایت از صنعت بازی‌سازی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کافی گفت: طرح ایجاد صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی شورای عالی مجازی تایید شده است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف حمایت از صنعت بازی‌های رایانه ای ایرانی در کشور از طریق وضع قوانین برای کنترل بازار بازی‌های رایانه ای خارجی و فروش هولوگرام به این بازی‌ها در حال بررسی و در انتظار  تصویب شورای عالی مجازی است.

سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه تا کنون در کشور بیش از 200 بازی رایانه‌ای ایرانی تولید شده است و امروز شرکت‌های ایرانی توانسته اند با محصولات خود موفقیت‌هایی را در عرصه‌های داخلی و نیز بین المللی کسب کنند، افزود: این هنر- صنعت از جوانان نخبه‌ای تشکیل شده است که نیاز به حمایت جدی‌تری دارند و ایجاد صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی می تواند تا حدودی مشکلات این صنعت را برطرف کند.

کد مطلب 2419781

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