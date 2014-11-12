صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کافی گفت: طرح ایجاد صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی شورای عالی مجازی تایید شده است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف حمایت از صنعت بازی‌های رایانه ای ایرانی در کشور از طریق وضع قوانین برای کنترل بازار بازی‌های رایانه ای خارجی و فروش هولوگرام به این بازی‌ها در حال بررسی و در انتظار تصویب شورای عالی مجازی است.

سخنگوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه تا کنون در کشور بیش از 200 بازی رایانه‌ای ایرانی تولید شده است و امروز شرکت‌های ایرانی توانسته اند با محصولات خود موفقیت‌هایی را در عرصه‌های داخلی و نیز بین المللی کسب کنند، افزود: این هنر- صنعت از جوانان نخبه‌ای تشکیل شده است که نیاز به حمایت جدی‌تری دارند و ایجاد صندوق حمایت از صنعت بازی سازی ایرانی می تواند تا حدودی مشکلات این صنعت را برطرف کند.