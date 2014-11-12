حضور قدرتمند شرکت های ایرانی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه در شرایطی دایر می شود که "بیژن نامدار زنگنه "وزیر نفت کشورمان ماه گذشته در رأس هیأتی کارشناسی به عشق‌آباد سفر کرد و در دیدار با "قربانقلی بردی‌‏محمداف" رئیس جمهور ترکمنستان از آمادگی ایران برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به این کشور خبر داد.

همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه سوخت و انرژی از دیگر محورهایی بود که وزیر نفت ایران و رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار خود بررسی کردند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: این ۹ مجموعه ایرانی با هدف ارایه آخرین توانمندی های فنی و اجرایی خود در این نمایشگاه حاضر می شوند و از این طریق فرصت بسیار خوبی فراهم خواهد شد تا شرکت های ایرانی بخشی از تعهد تهاتر پنجاه درصدی هزینه خرید گاز از ترکمنستان را در قالب خدمات خود تقبل کنند.

ولی الله افخمی افزود: شرکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه در زمینه ساخت دکل های حفاری، تجهیزات و خدمات میادین نفت و گاز، اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ به روش EPC در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تولید کلیه تجهیزات خطوط تحت فشار و پمپ ها و کمپرسورهای گاز، آخرین خدمات و توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.

وی با اشاره به این که شرکت ملی گاز ایران، شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت های حفاری شمال، طراحی و ساختمان نفت، مشهد صدرا شرق، حدید سازه پیشرو، نیاشیمی، PHM و پتروشیمی شازند نمایندگان ایران در این رویداد حساس و استراتژیک جهانی هستند، افزود: این مجموعه ها هر یک در زمینه فعالیت خود بسیار توانمند بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارند.

رییس سازمان توسعه تجارت مهم ترین اهداف شرکت در این نمایشگاه را افزایش مراودات اقتصادی و ارایه خدمات فنی- مهندسی به ترکمنستان به ویژه در بخش نفت و گاز اعلام کرده و گفت: امیدواریم با افزایش کیفیت خدمات شرکت های ایرانی و استقبال ترکمن ها، فرصت ورود ایران به این بازار پرجاذبه در بخش های دیگر نیز فراهم شود.

افخمی مراوده با کشورهایی همچون ترکمنستان را برای ایران راهبردی و تعیین کننده ارزیابی کرد و افزود: افزایش اشتغال و صادرات انواع محصولات و خدمات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دورنمای این گونه تعاملات است.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ترکمنستان از برترین نمایشگاه های تخصصی این حوزه در آسیای میانه است که در این دوره با حضور ۱۲۵ مشارکت کننده از ۲۲ کشور جهان در فضایی به وسعت ۷۵۰۰ مترمربع برپا می شود.

این نمایشگاه در گروه کالاها و خدمات حفاری چاه، تجهیزات و خدمات میادین نفت و گاز، تولید و مایع سازی گاز، تصفیه و توزیع نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط نفت و گاز، تولید کلیه تجهیزات خطوط تحت فشار و پمپ ها و کمپرسورهای گاز، هیترها و مبدلها، انواع شیرآلات، تجهیزات اندازه گیری، خدمات اتوماسیون و اندازه گیری و کنترل و پایش، تجهیزات و ابزارآلات الکترونیکی، تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات پخش و توزیع، لجستیک و امنیت پذیرای بازدیدکنندگان و میهمانان متخصص در این حوزه خواهد بود.

برگزاری سمینارهای تخصصی با حضور کارشناسان بین المللی صنعت نفت و گاز از مهم ترین جلساتی است که در حاشیه نمایشگاه نوزدهم ترکمنستان برنامه ریزی شده است.

حایز اهمیت است شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای دومین سال برپایی پاویون ایران در این نمایشگاه را به صورت انحصاری و به عنوان نماینده شرکت نمایشگاهی Net.Organization بر عهده دارد.

ترکمنستان در فهرست چهار کشور بزرگ تولید کننده گاز طبیعی و چهار کشور تولید کننده نفت قرار دارد.