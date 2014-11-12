عزم مردم باعث حفظ اقتدار كشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي اداري استان فارس، اضافه كرد: در اين شرايط اگر كار نكنيم گناهي نابخشودني مرتكب شده ايم.

وي بيان كرد: مي توان در حوزه اقتصاد مقاومتي كشور تلاش نكرد ولي ‌آنگاه در برابر وجدان و تاريخ چه بايد گفت؟

استاندار فارس تاكيد كرد: اگر نتوانيم در برابر مشكلات كشور مقاومت كرده و پايمردي خود را در همه عرصه هاي به اثبات برسانيم، براي آينده و تاريخ چيزي نخواهيم داشت.

احمدي با بيان اينكه كشور از نظر سياسي در دنيا در اوج قرار دارد، گفت: هم اكنون كه در تلاطم خاورميانه كشورهاي مختلفي درگير هستند تنهايي جايي كه جزيره امن و ثبات است، ايران است.

وي ابراز داشت: دشمن پاشنه آشيل كشور كه همان اقتصاد است را شناخته و با عزم آن را هدف گرفته است.

استاندار فارس عنوان كرد: كشور چين به واسطه اقتصاد مقاومتي و اتكاهايي كه به خود داشت، به شرايط امروز خود رسيده و توليد ناخالص ملي چين تا سال 2015 به علت استفاده از اقتصاد مقاومتي از آمريكا پيشي خواهد گرفت.

احمدي با بيان اينكه سرمايه هاي كشور چون آب را با مصرف زياد به هدر مي رسانيم، گفت: 200 حلقه چاه در حاشيه درياچه پريشان پر شده است.

وي افزود: بايد به مردم كمك كرده و شيوه معيشت ديگري برايشان تهيه كرده و ظرفيت ها را به فعاليت در آوريم.

استاندار فارس گفت: دو تا از بهترين تابلوهاي ما عاشورا و هشت سال دفاع مقدس هستند كه بايد تلاش كنيم تا بعد سومي را در زمينه اقتصاد مقاومتي به آن ها بيفزاييم و آن را به عنوان يك الگو به دنيا معرفي كنيم.

احمدي بيان كرد: يكي از معضلات اصلي دولت مسئله بيكاري و اشتغال است كه ورود مقتدرانه و هوشمندانه بسيج و سپاه در اين زمينه به دولت كمك مي كند.

وي اعلام كرد: براي روان سازي كارها تفاهم نامه اي بين اداره كل كار و رفاه اجتماعي و بسيج سازندگي منعقد شده است.