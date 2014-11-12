رونمایی از کتاب "زندگی دانشجویی" در نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر طی بخشهای مختلفی به بررسی مسائل و مشکلات روانشناختی که ممکن است دانشجویان با آن درگیر شوند می پردازد و در ادامه به بررسی این مشکلات و نیز ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن می پردازد.

مسائلی از قبیل ارتباط با جنس مخالف، زندگی در خوابگاه های دانشجویی، مشکلات ناشی از دوری از خانواده، روابط استاد دانشجویی، برنامه ریزی درسی، اظطراب های پایان ترم، مدیریت منابع مالی در دوران دانشجویی، اشتغال در حین تحصیل، دلزدگی از تحصیلات دانشگاهی، مهارت های تصمیم گیری پس از فارغ التحصیلی و در پایان بررسی موضوع مهاجرت و جوانب مثبت و منفی آن، فصول این کتاب را تشکیل می دهد.