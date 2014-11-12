بهروز بقایی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که مجوز ساخت فیلم سینمایی «افسانه» را دریافت کرده است، گفت: این فیلم داستان اولین روز جنگ در آبادان است و ماجرای واقعی زنی 16 ساله به نام افسانه را روایت می کند.

وی با اشاره به اینکه فیلمنامه این فیلم را خود نوشته است، بیان کرد: امیدوارم هرچه سریعتر شرایط برای ساخت این فیلم فراهم شود.

بقایی در پایان با بیان این مطلب که برای تئاتر به دنبال یک نمایشنامه ای هستم که تا به حال اجرا نشده است، گفت: دوست داشتم «دن کیشوت» سروانتس را تبدیل به نمایشنامه کنم اما این کار به دلیل نوع فضاسازی و تغییراتی که در رمان برای تبدیل به یک درام باید انجام شود، به سختی عملی می شود.