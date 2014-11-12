به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسروتاج افزود: توسعه و رشد متوازن که امروز دنیا بر روی آن تاکید می کند، به مزیت‌های اساسی که باید در یک طرح آمایش ملی در استانها ظرفیتها رصد شود مربوط است .

وی همچنین تعامل با دنیای خارج و گسترده کردن بازارها را برای توسعه تولید و صادرات غیر نفتی ضروری دانست.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه ریزی برای صادرات 13 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این برنامه با هدفگذاری کمی صورت گرفته و برای توسعه کشور، این هدفگذاری کمی لازم است.



خسروتاج همچنین با اشاره به گزارشی کالاهای قاچاق از 17 استان و نقاط مرزی کشور افزود: بوروکراسی سر راه واردات کالا از مبادی رسمی کشور، افزایش سود عوارض گمرکی، محدودیت ساکنان مناطق مرزی ، فرآیند دشوار اخذ مجوز و پایین بودن کیفیت بعضی از اقلام تولید داخل از دلالیل قاچاق کالا محسوب می شود.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عمده کالاهای قاچاق وارداتی گفت : پوشاک ، پارچه ، لوازم خانگی ، سیگار ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، کفش و تلفن همراه است از جمله کالاهای قاچاق وارداتی محسوب می شوند که به زودی راهکارهای لازم را برای جلوگیری از این امر اتخاذ خواهیم کرد.



قائم مقام وزیر در امور تجارت تصریح کرد: باید بر روی ظرفیت‌های منحصر به فردی که استانهای مختلف را از یکدیگر متمایز می‌کند تمرکز کنیم تا ظرفیت‌های رقابتی منطقه رشد یابد.



خسروتاج با بیان اینکه باید همه استان‌ها باید بر روی ویژگی و مشخصه بارز استان خود تمرکز داشته باشند، گفت: امروز تحلیل فضای رقابتی بسیار مهم است و شناسایی نقاط قوت و ضعف بسیار مهم است و باید فرصتها را مشخص کنیم.



وی با بیان اینکه در رشته های مختلف در استان‌ها می‌توان فرصت‌هایی را برای توسعه آنها فراهم کرد، گفت: در بخش تجارت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، بخش تجارت نقش مهمی دارد.

قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی گفت: در شرایطی که سیاست‌های ضد توورمی در کشور دنبال شده و چندان نمی توان به افزایش نقدینگی پرداخت باید با ایجاد تقاضا برای صادرات غیرنفتی حرکتی را در بخش صنعت به وجود آوریم.



خسروتاج تصریح کرد: آمار 6 ماهه سال جاری نشان می‌دهد کار دشواری برای رونق صادرات غیرنفتی نداریم.



وی اظهار کرد: در بخش بازرگانی داخلی و در راستای شفاف سازی و روانسازی نظام توزیع در طی چند ماه گذشته نشست هایی با واحدهای صنفی داشتیم.



خسروتاج اظهارکرد: یکی از برنامه های ما تعیین حد مجاز مبادله از تولید تا مصرف است و برای گروههای کالایی در تهران در حال نهایی کردن این موضوع هستیم.



قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی اظهار کرد: اتحادیه ها و تشکل‌ها به شکلی نیستند که بتوانند در راستای ارتقای کیفی کالا حرکت کنند، لذا تعداد زیادی پرو‍ژه را با همکاری اتحادیه ها دنبال می کنیم تا آنها در راستای ارتقای خدمات به مردم و ارتقای کیفیتی فعالیت کنند.



وی با اشاره به اینکه این موضوع در استان‌ها نیز باید با شناخت از اتحادیه های هر منطقه دنبال شود، گفت: ارتقای ظرفیت تشکل‌ها و خدمات رسانی به آنها نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.



خسروتاج در ادامه گفت: طی چند ماه گذشته با تدابیر صورت گرفته، تلاش شده است برنامه تولید به گونه ای برنامه ریزی شود تا از آرامش در حوزه تولید و مصرف برخوردار باشیم.



وی افزود: در بخش اقلام اساسی که جزو گروه های یک و دو بوده است، کالای مختلف صنعتی و شیمیایی رصد و تلاش شده که سیاست‌های تولید تا مصرف در بازار، مشخص شود.



خسروتاج با بیان اینکه امروز در بسیاری از کالاهای اساسی، کنترل بازار و ذخیره سازی انجام می شود، تصریح کرد: با کمک خود تشکل‌ها در مواقع لزوم تنظیم بازار صورت می‌گیرد.