هیات رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا را پیگیری کند/ سوءاستفاده از حجم عظیمی از منابع مالی نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در تذکر شفاهی به هیات رئیسه، گفت: طرح تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا را مطرح کردیم اما هنوز اعلام وصول نشده است.

وی افزود: حجم عظیمی از منابع مالی متعلق به پرسنل و بازنشستگان نیروی انتظامی در بنیادی تحت عنوان «بنیاد تعاون ناجا» قرار دارد که این منابع مالی عظیم بر اساس گزارشات واصله نه تنها به خلق ثروت و ایجاد دارایی تبدیل نشده، بلکه به هزینه فرصت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

نماینده کرمان ادامه داد: به نظر می‌رسد عدم رویکرد تخصصی و نیز عدم رعایت امانتداری اموال و دارایی‌های این بنیاد توسط تعدادی از مدیران متخلف، خسارات سنگینی را بر این بنیاد وارد کرده است. از این رو برای بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی بنیاد تعاون ناجا، موضوع تحقیق و تفحص را در صحن علنی مجلس مطرح کردیم اما متاسفانه علی‌رغم چندین ماه گذشت از آن، هیات رئیسه پاسخی نداده است.

پورابراهیمی گفت: امروز بنیاد تعاون ناجا، محلی شده است برای ایجاد شرایطی که در اقتصاد کشور ایجاد تاسف می‌کند، درخواست رسیدگی جدی به مساله تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا را داریم. در غیر این صورت موضوعات موجود را در صحن علنی مطرح خواهم کرد.

وی افزود: حفاظت اطلاعات ناجا تمام تخلفات را قبول دارد، در جلسه‌ای که با آنها داشتیم، این موارد احراز شده است. اما هیچ‌کس پاسخگوی رسیدگی به تخلف مدیران معدودی که در این بنیاد باعث ایجاد اشکالات جدی شدند، نیست.

نماینده کرمان در تذکر دیگری خطاب به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، گفت: ما بر اساس قانون بودجه سال 93 کل کشور، ظرفیت‌های غیربودجه‌ای را ایجاد کردیم که در استان‌ها تحول ایجاد شود، هفته گذشته در شورای برنامه‌ریزی استان، گزارشی را گرفتم تا امروز آیین‌نامه اجرایی هیچ کدام از این موارد قانونی به استان‌ها ابلاغ نشده است. پس چگونه می‌توانیم از ظرفیت‌هایی که در قانون بودجه 93 مد نظر قرار گرفته، استفاده کنیم.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: اگر این آیین‌نامه اجرایی نشده است، این تخلف بارزی است که در حوزه معاونت راهبردی ریاست جمهوری اتفاق افتاده و اگر هم ابلاغ شده است که استانداران باید گزارش دهند، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به این مساله رسیدگی کنند.

به گزارش مهر، همچنین نوذر شفیعی، نماینده مردم ممسنی و رستم نیز در تذکر شفاهی به هیات رئیسه گفت: یک سال است که طرح تحقیق و تفحص از شرکت خدمات پتروشیمی اعلام وصول شده، اما در دستور کار قرار نگرفته است.

همچنین قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز در تذکر شفاهی نسبت به عدم رعایت اخلاق در فوتبال، گفت: روزنامه‌های ورزشی تصویری از آقای مایلی‌کهن که یکی از بزرگترین مربیان کشور است، منتشر کرده اند در حالی که در دست او دستبند است. این به خاطر درگیری آقای دایی و آقای مایلی‌کهن، دو عنصر لایق فوتبال است.

وی با انتقاد از این اتفاقات گفت: شما اسطوره‌های فوتبال هستید، این رفتارها درست نیست، مگر یک قهرمان ملی، جانی، سارق و یا قاتل است که این گونه از او عکس گرفته‌اید، این چه برخوردی است که صورت می‌گیرد.