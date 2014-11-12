بند تاریخی عماد آباد مرودشت ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب امیری در این خصوص گفت: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان 1309 و نظام نامه اجرایی آن مصوب 1311 ، بند (ج) از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن 1364 و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور ، مصوب 1367 ، مراتب اثر فرهنگی ، تاریخی بند عماد آباد به پایان رسید.

امیری گفت: بند تاریخی عماد آباد که متعلق به قرون اولیه تا متاخر اسلامی است در استان فارس، شهرستان مرودشت ، بخش مرکزی ، دهستان رودبال ، 1.5 کیلو متری شمال غرب روستای عماد آباد، بر روی رودخانه پلوار (سیوند) قرار گرفته و پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره 31123 مورخ 26/6/93 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید .

پرهام جواهری در کتاب چاره آب در تاریخ فارس در صفحات 128 تا 136 در این باره می گوید: «بر روی رودخانه سیوند، 15 کیلومتر تا برخورد به رودخانه کر، بند زیبایی بنا شده است که چون در نزدیکی روستای عماد آباد است به همین نام خوانده می شود. سیوند بزرگترین سرشاخه رودخانه کر است. چشمه های قصر یعقوب در نزدیکی صفا شهر سرچشمه های این رود است که از بند عماد آباد 210 کیلومتر دور می باشد. در میانه ی راه نیز چشمه ها و شاخه های دیگری به این رود می ریزد.

دیرینگی این بند به پسین سال های دوره قاجار نزدیک به یک صد سال پیش می رسد. در سرگذشت بنای این بند گفته شده است که چون آبیاری زمین های پر بار عماد آباد از آرزوی دیرین مردم این روستا بود، روزی کل میرزا احمد از سرشناسان روستای عماد آباد بر سر راه لشکر قوام قرار گرفت و خواست که برای روستایش بندی بسازند. چون قوام خواسته اش پذیرفت، معماری از شیراز بدانجا فرستاد و کار بنای بند آغاز شد. سنگ های آهکی بدنه ی بند از کوه سبز در آن سوی رودخانه کر تهیه گردید، جایی که 5/4 کیلومتر تا جایگاه بند راه است. سنگ ها را با شتر و الاغ تا به کنار رودخانه کر رساندند و از آنجا با قایق به سوی دیگر بردند و باز هم سوار بر شتران و خران تا به جایگاه بند رسید.

بند عماد آباد را از سنگ و ساروج ساخته اند. در هر گوشه از سمت راست و سمت چپ، چه در سراب و چه در پایاب دستکی دارد تا روندگی آب، کرانه های رودخانه را در گرد بند نشوید و دور و برش لخت نشود. بلندای این دستکها 6 متر است که در پایاب نمای پلکانی دارد و در سراب در پشت نهشته ها پنهان است. دستک سمت راست در پایاب 17.5 متر و دیگری در سمت چپ 7.5 متر درازا دارد. بلندای بند هم 4 متر است و درازایش به 14 متر می رسد.