فعالیت های ورزش کارکنان ادارات چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

عبد الرحمان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت های ورزش کارکنان ادارات در استان چهارمحال و بختیاری کم شده و این موضوع می تواند مشکلاتی را برای آن ها به وجود آورد.

وی تصریح کرد: چنانچه روزانه ۳۰ دقیقه ورزش صبحگاهی و عصر گاهی کارکنان ادارات داشته باشند میتوان از بسیاری بیماری ها در آنها جلوگیری کرد.

۱۳ هزار نفر ورزشکار تحت پوشش بیمه حوادث هستند

مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه ۵۷۵ هیئت ورزشی در سراسر استان فعالیت های ورزشی را دنبال می کنند، گفت: ۱۳ هزار و ۹۵۰ نفر از ورزشکاران این استان بیمه شده اند.

قاسمی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان در بحث اعتبارات وضعیت نابسامانی دارد، عنوان کرد: در بخش عمرانی توانسته ایم اعتبارات خوبی را جذب کنیم.

وی بیان داشت: چهار میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان اعتبارات عمرانی ما دربخش ورزش و جوانان بوده است.

عبد الرحمان قاسمی یادآور شد: امیدواریم بتوانیم بسیاری از پروژه های عمرانی ورزشی را در استان تکمیل کنیم و سرانه ورزشی استان را افزایش دهیم.