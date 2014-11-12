ساخت خودرویی با بدنه قابل جدا شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، "کمری" که یکی از شناخته ترین مدلهای شرکت خودروسازی تویوتا به شمار می آید این بار دنیایی متفاوت درون خود دارد.

مهندسان تویوتا با دستکاری کامل سیستم موتوری، ساختار پیشرفته ای را درون این خودرو جا داده اند که 850 اسب بخار قدرت دارد، توانی که تقریبا در کمتر خودرویی در جهان مشاهده شده است.

این خودرو از موتور 8 سیلندری توربو بهره می برد. با این حال قابلیت جدا شدن بدنه از سیستم موتوری اوج ابتکارعمل به کار رفته در این خودرو به شمار می آید.

به گفته مهندسان تویوتا از این نوع خودرو تنها همین یک دستگاه طراحی و ساخته شده تا فناوری های نوینی که تویوتا در خودروهای جدیدش به کار می گیرد را در آن به نمایش بگذارد. از این رو هیچ گاه شاهد این خودرو در خیابانها نخواهیم بود.

تویوتا عنوان "خودروی چارچوب" دار را برای این محصول کاملا مفهومی انتخاب کرده است. با این حال برخی کارشناسان خودرو توصیف "گرگی در لباس" گوسفند را برای محصول جدید تویوتا به کار می برند.