ارتقاء علم باید به ارتقا خدمات در جامعه بینجامد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فراهانی ظهر چهارشنبه در همایش سراسری مراقبت و مددجوی دانشکده پرستاری و مامایی همدان اظهار داشت: دانشکده پرستاری همدان به دلیل داشتن نیروی انسانی قوی، خدمات و برنامه های اجرایی موثر، بسیار منسجم است.

وی با اشاره به اینکه تنها دو رشته از رشته های حوزه پرستاری موجود در کشور در این دانشگاه وجود ندارد، ادامه داد: این دانشگاه پس از دانشگاه های بزرگ کشور، علی رغم سیاست های انقباضی وزارت بهداشت موفق به کسب مجوز در دوره های دکترای تخصصی شده و فعالیت های این دانشکده در حوزه خدمت رسانی مناسب و قابل قبول است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان با عنوان اینکه با افزایش سطح دانش نیاز به ارائه خدمات پایه ای بیشتری نیز است، افزود: نیاز به مراقبت های پایه ای به مریض همیشه و در همه جوامع وجود دارد و در حال حاضر از دادن خدمات و مراقبت های پایه ای به بیمار در بیمارستان ها غافل شده ایم.

فراهانی با اشاره به دبیرستان های بهیاری در گذشته گفت: نیاز به بازگشایی این دبیرستان ها در جامعه حس می شود و همچنین در بخش های بالینی نیز مشکلی که فراگیر شده این است که برخی مراقبت ها در حین تحصیل داده نمی شود و پس از فارغ التحصیلی کسب می گردد که باید این خلاها جبران شود.

وی بیان کرد: در علوم پزشکی باید گلوگاه هایی برای اطمینان از اینکه فرد فارغ التحصیل مهارت لازم را در رشته های پرستاری و یا پزشکی دارد، وجود داشته باشد،

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: یکی از مشکلات آموزش رده های پزشکی، قطعه قطعه شدن علوم است، چرا که با جزیی شدن آن وسعت خدمت رسانی کاهش پیدا می کند، درصورتی که ارتقا علم باید به ارتقا خدمات در جامعه بینجامد.

فراهانی با اشاره به اهداف همایش ملی مراقبت و مددجو افزود: این همایش برای تبادل علمی و چاره جویی برخی مشکلات، همگرایی نظرات و اندیشه ها و تولید اندیشه های جدید برای پیشرفت سطح علوم برگزار شده است.

وی گفت: آمادگی لازم برای روابط بین رشته ای و بین دانشگاهی، برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور ایجاد برنامه های مفید برای مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز مدنظر است.

دبیر علمی همایش سراسری مراقبت و مددجو نیز عنوان کرد: با توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴ با عنوان "خودمراقبتی" در بهمن ماه سال گذشته همایشی با این موضوع برگزار شد و این همایش هشتمین همایش ملی دانشکده پرستاری و مامایی همدان است.

خدایار عشوندی با اشاره به تمدید مهلت ارائه مقالات به همایش از پنجم مهر به ۲۰ مهرماه گفت: در این مدت زمان، مقالات علمی ارائه شده از تعداد ۸۶ مقاله به ۲۳۶ مقاله از نقاط مختلف کشور افزایش یافت.