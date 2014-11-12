محسن رضوانی با حضور در غرفه مهر در بیستمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در حال حاضر احمد جمشیدیان و سیاوش اکبرپور دو بازیکنی هستند که با تیم پیکان تمرین میکنند تا به آمادگی لازم برسند و در نیم فصل دوم به تیم اضافه شوند.
وی با بیان اینکه پیکان به دنبال جذب چند بازیکن جوان است، یادآور شد: در صدد هستیم تا بازیکنان جوان دیگری را به تیم اضافه کنیم. هرچند الان هم حدود پنج بازیکن جوان در تیم پیکان حضور دارند. به غیر از این بازیکن دیگری نمیگیریم ولی در نیم فصل حتما ریزش خواهیم داشت.
مدیرعامل باشگاه پیکان درباره مشکل اصلی تیم فوتبال این باشگاه و نتیجه نگرفتن این تیم با وجود دارا بودن بازیکنان بزرگ، تاکید کرد: من تازه به عنوان مدیرعامل پیکان انتخاب شدهام و زود است در اینباره صحبت کنم. ما باید بیشتر با مشاوران فنی صحبت کنیم. البته یکسری آنالیز داشتهایم تا جمعبندیهای لازم را انجام بدهیم.
شیعی افزود: البته به نظرم پیکان با بازیکنانی که دارد، نباید در بحث فنی مشکل داشته باشد. ما به دنبال مشکل اصلی و رفع آن هستیم تا در نیم فصل دوم با قدرت بیشتری به میدان برویم.
وی درباره نقش سیدمهدی رحمتی در جذب بازیکنان این تیم، یادآور شد: جایگاه رحمتی اجازه نمیدهد که وی چنین کاری کند. او خودش جایگاهش را میشناسد. ضمن اینکه باشگاه هم تعریف خاص خودش را دارد و قبول نمیکند که یک بازیکن برایش تصمیم بگیرد.
مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: در هر صورت رحمتی یکی از بازیکنان با تعصب پیکان بوده و این تعصبش قابل تقدیر است. او در کسب خیلی از امتیازات پیکان نقش داشته و مدیون وی هستیم.