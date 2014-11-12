صنعتی خوزستان چهار سهمیه برای نیم فصل دارد

علی پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شروع تمرینات این تیم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از چند روز تعطیلی دور جدید تمرینات تیم خود را آغاز کردیم و تا روز جمعه تمرینات را ادامه خواهیم داد. در این روز یک بازی دوستانه با تیم فرهنگ رامهرمز برگزار خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه دیدارهای دیگری هم مد نظر کادر فنی این تیم قرار گرفته است، افزود: برنامه‌ای که کادر فنی به ما داده اینگونه بوده که تنها یک بازی برگزار کنیم و پس از آن هم تمرینات را تا دیدار بعدی خودمان در لیگ برتر ادامه خواهیم داد.

قائم مقام باشگاه صنعتی خوزستان درباره مصدومان این تیم توضیح داد: خوشبختانه در تیم خودمان بازیکن مصدوم نداریم و همه بازیکنان در سلامت هستند. تنها دروازه‌بان اهل مالی ما به اردوی تیم ملی کشور خود برگشته و قرار است روز 29 آبان ماه به تمرینات ما باز گردد.

پورکیانی در پاسخ به این سوال که در نیم فصل چند تغییر در فهرست تیم شما رخ خواهد داد، گفت: ما چهار جای خالیه و سهمیه برای جذب بازیکن داریم. ولی همه چیز به تصمیم سرمربی تیم دارد. قرار است بعد از این سه بازی باقی مانده کادر فنی اعلام کند که به بازیکن جدید نیاز داریم یا خیر.