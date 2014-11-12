برگزاری تمرین تیم ملی در حضور تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تمرین تیم ملی فوتبال از ساعت 10:30 صبح امروز به مدت یک ساعت و 50 دقیقه، در کمپ تیمهای ملی برگزار شد. در این تمرین تمامی بازیکنان حضور داشتند و تمرین نسبتا مفصلی را برگزار کردند.
تاکید کیروش بر سرعتی بودن بازی بازیکنان بود و ملیپوشان بیشتر اوقات تمرین را به بازی درون تیمی اختصاص دادند. تیمهای زرد و قرمز به مصاف هم رفتند و در حین تمرین بنا به صلاحدید کادر فنی، جای برخی بازیکنان تغییر میکرد.
همچنین امروز هاشم بیگزاده تمرینات جدیتری را انجام داد و زیر نظر دکتر شهاب با توپ تمرین کرد.
تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان رسانههای مختلف برای پوشش تمرین تیم ملی به کمپ آمدند. ضمن اینکه تعدادی از تماشاگران نیز برای تماشای این تمرین بر سکوهای کمپ حاضر شدند.