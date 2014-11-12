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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

بیک‌زاده استارت زد؛

برگزاری تمرین تیم ملی در حضور تماشاگران

برگزاری تمرین تیم ملی در حضور تماشاگران

تیم ملی ایران صبح امروز تمرین سنگین را در کمپ تیم‌های ملی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تمرین تیم ملی فوتبال از ساعت 10:30 صبح امروز به مدت یک ساعت و 50 دقیقه، در کمپ تیمه‌ای ملی برگزار شد. در این تمرین تمامی بازیکنان حضور داشتند و تمرین نسبتا مفصلی را برگزار کردند.

تاکید کی‌روش بر سرعتی بودن بازی بازیکنان بود و ملی‌پوشان بیشتر اوقات تمرین را به بازی درون تیمی اختصاص دادند. تیم‌های زرد و قرمز به مصاف هم رفتند و در حین تمرین بنا به صلاحدید کادر فنی، جای برخی بازیکنان تغییر می‌کرد.

همچنین امروز هاشم بیگ‌زاده تمرینات جدی‌تری را انجام داد و زیر نظر دکتر شهاب با توپ تمرین کرد.

تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برای پوشش تمرین تیم ملی به کمپ آمدند. ضمن اینکه تعدادی از تماشاگران نیز برای تماشای این تمرین بر سکوهای کمپ حاضر شدند.

کد مطلب 2419817

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