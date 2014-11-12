نگرانی کشاورزان از اخطارهای مکرر بانکها / قانون استمهال وام کشاورزی در گلستان اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خساراتهای وارد شده به حوزه کشاورزی در سال زراعی گذشته، ناتوانی کشاورزان خسارت دیده در پرداخت تسهیلات، بانکها را برآن داشته است که برای دریافت معوقات، فشارهای زیادی را بر کشاورزان وارد کنند. این اعمال فشار ها و اخطاریه های مکرر بانکها، کشاورزان خسارت دیده را دچار نگرانی و دغدغه های بسیاری کرده است.

تاجایی که عوامل بانکی در پاسخ به سوال کشاورزان مبنی بر استمهال و تمدید وام ها اعلام کرده اند این مسائل مطرح شده از سوی رسانه ها مدیران و متولیان کشاورزی بی مورد و غیر قابل اجراست و فقط برای دل خوش کردن کشاورزان است.

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بعد از هدفمندی یارانه ها و در پی افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های تولید در بخش کشاورزی در بعضی موارد تا 10 برابر و گاهی بیشتر افزایش یافت.

30 درصد درآمد هدفمندی باید به بخش تولید اختصاص یابد

علی قلی ایمانی افزود: طبق قانون 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی را باید به صورت یارانه به بخش های تولیدی از جمله کشاورزی اختصاص دهند تا جبران افزایش هزینه ها شود.

ایمانی تصریح کرد: متاسفانه این کار صورت نگرفت و در سنوات گذشته قیمت محصولات کشاورزی طبق قانون برابر تورم افزایش پیدا نکرد و بسته های حمایتی هم باز نشد که به کمک تولید کنندگان بشتابد.

وی اذعان کرد: این موضوعات باعث شد که تولید از حوزه انتفاع خارج و تولیدات در بخش کشاورزی مقرون به صرفه نباشد و دچار عدم صرفه اقتصادی شود.

ایمانی در ادامه گفت: با توجه به این مسائل، کشاورزان قادر به پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی کشور نبودند و به همین خاطر انباشت بدهی به وجود آمده است که برای ادای دین خود باید سرمایه خود را در معرض فروش قرار دهند و یا با اقدامات قضایی به زندان بروند، لذا لازم است، دولت برای بقای کشاورز و کشاورزی اقدامی کند.

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان گلستان همچنین یادآور شد: در سالهای اخیر به ویژه سال زراعی 93-92 استان گلستان بنا بر اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، کلکسیونی از تمام بلایا همچون سرما زدگی، خشکسالی، سیل، تگرگ، هجوم ملخ، طغیان آفات و تشدید بیماری های فراگیر را در خود داشته است، که موجب شده هیچ محصولی عاید کشاورزان نشود.

کشاورزان در تامین معیشت خود دچار مشکل هستند

ایمانی اضافه کرد: با وجود این خسارت ها کشاورزان علاوه بر اینکه توان پرداخت معوقات بانکی را که با سودهای آن چنانی همراه است ندارد، بلکه در تامین معیشت خود و تامین نهاده های تولید برای سال زراعی جاری، به شدت دچار مشکل شده اند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با شناخت کافی از مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در چنین استان هایی، در بودجه سال 93 مصوبه ای را تحت عنوان بند (د) تبصره 11 قانون بودجه داشته است که بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات داده اند را ملزم کرده است که باید تمامی بدهی کشاورزان به مدت سه سال استمهال و سود آن را از محل ماده 12 قانون تشکیل مدیریت بحران کشور که به دولت اجازه می دهد در چنین مواقعی معادل یک دوم درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه، تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب وزرای عضو شورای عالی هزینه شود.

ایمانی در ادامه اظهار کرد: با توجه به صراحت و شفافیت قانون و علیرغم ابلاغ وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متاسفانه در استان گلستان بانک ها این مصوبات و ابلاغیه ها را بی اساس و بدون پشتوانه می دانند و به همین خاطر تاکنون بعد از گذشت 7 ماه از سال، هیچ نشانی از اجرای قانون مشاهده نمی شود و به جای اجرای قانون عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده و وضعیت ناامنی را با اخطارهای پی در پی و تشدید پیگیری های قضایی و صدور اجرائیه و تامین اموال در بین جامعه کشاورزان به وجود آورده اند.

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز گلستان، با اظهار تاسف از وضعیت موجود، گفت: کشاورزان زحمتکش استان گلستان از متولیان بخش کشاورزی به ویژه ریاست جمهوری و سازمان جهاد کشاورزی و مسئولان ارشد استان، با توجه به نگاه کارشناسی آنها در مورد مشکلات پیش آمده عاجزانه تقاضا دارند، به دلیل اینکه سطح خسارات بسیار زیاد بوده و دولت قادر به پرداخت خسارات نیست حداقل خواسته کشاورزان که اجرای بند (د) (تبصره 11) قانون بودجه است را جامه عمل بپوشانند تا با اجرای آن امید به زندگی و آینده، دردل تولید کنندگان زنده شود و نگذارند شمع تولید خاموش و امنیت غذایی ما به خطر بیفتد.

کشاورزان گلستانی به دلیل خسارت ها توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند

دبیر مجمع نمایندگان گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مهر گفت: کشاورزان ما در بحث فروش سویا مشکلات زیادی دارند و با توجه به پایین بودن قیمت برایشان صرفه اقتصادی ندارد و لازم است پیگیری هایی از قبل صورت گیرد و پیش بینی شود تا کشاورزان به این وضع موجود دچار نشوند.

رحمت الله نوروزی با اشاره به استمهال وام های کشاورزی گفت: کشاورزان ما با توجه به خسارت هایی که از سیل، تگرگ و خشکسالی دیده اند توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند.

وی تصریح کرد: علیرغم موافقت با استمهال وام های کشاورزی، متاسفانه هنوز کشاورزان ما، در این مورد از طرف بانک ها در فشار هستند.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان در ادامه گفت: باتوجه به سیل، خشکسالی سالهای اخیر و سرمازدگی که در سطح استان گلستان ایجاد شده بود، ما از طرف مجمع نمایندگان گلستان نامه ای را خطاب به دکتر روحانی رئیس جمهور، به نوبخت معاون برنامه ریزی، حجتی وزریر جهادکشاورزی و همچنین به سیف، رئیس کل بانک مرکزی تقدیم کردیم.

وی در ادامه یادآور شد: اخیرا بر اساس در خواست خانه کشاورز استان گلستان، نامه ای از طرف مجمع نمایندگان گلستان به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتیم و ایشان هم محبت کردند، در جواب نامه مجمع نمایندگان گلستان، نامه ای را تنظیم کردند به آیت الله آملی لاریجانی و درخواست دادند که در این زمینه همکاری و مساعدت شود.

نماینده علی آباد کتول گفت: پیگیری مشکلات کشاورزان یکی از دغدغه های مجمع نمایندگان گلستان است و همواره در راه برطرف ساختن مشکلات کشاورزان در کنار آنها خواهیم بود.

بحث استمهال وام ها در حوزه ستاد مدیریت بحران است

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و معاون امور مجلس این وزارتخانه نیز در نشستی که هفته گذشته با کشاورزان در گلستان داشت، گفت: بحث استمهال وام ها و پرداخت خسارات ناشی از سیل، تگرگ، خشکسالی، سرما زدگی و حتی آفت زدگی در حوزه ستاد مدیریت بحران وزارت کشور است.

خلیل آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی یک عضو از ستاد مدیریت بحران کشور است، افزود: در هر شهرستان، میزان خسارات وارد شده توسط جهاد کشاورزی همان شهرستان برآورد و به فرمانداری ارسال می شود.

آقایی اظهار کرد: فرمانداری ها پس از دریافت و تهیه لیست میزان خسارات، آن را به استانداری ها ارائه می دهند و استانداری ها هم به وزارت کشور ارسال می کنند و پس از طی سلسه مراتب خاص قانونی، سرانجام این سازمان مدیریت بحران است که طبق قانون باید آن را عملیاتی کند.

معاون وزیر کشاورزی همچنین گفت: عمده فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کود، بذر، سموم و سایر خدمات و نهاده هاست و همواره در جهت تقویت حوزه کشاورزی و حمایت از کشاورزان در راستای قانون تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

صادق علی مقدم مدیر کل مدیریت بحران استانداری گلستان نیز گفت: اخیرا جلسه ای در این زمینه با معاون هماهنگی استانداری گلستان داشته ایم تا هماهنگی های لازم در جهت تسریع در امر رسیدگی به مشکلات کشاورزان انجام شود.

وی افزود: به زودی ابلاغیه ازدولت به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا کشاورزان خسارت دیده از سیل، بتوانند تسهیلات در نظر گرفته شده را استفاده کنند.

مقدم تصریح کرد: لازم است بانکها تا قبل از رسیدن این ابلاغیه تعامل لازم را با کشاورزان داشته باشند تا موجب معرفی کشاورزان به دستگاههای قضایی نشود.