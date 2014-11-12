به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جایزه بزرگ جودو با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با حضور بیش از 300 جودوکار از سراسر کشور فردا پنجشنبه 22 آبان‌ماه برگزار می‌شود. این پیکارها در هفت وزن 60-، 66-، 73-، 81-، 90-، 100- و 100+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

کمیته مسابقات برای شرکت در این مسابقات هیچ محدویتی قرار نداده است. تمامی جودوکارانی که تمایل به شرکت در این مسابقات دارند، می‌توانند با معرفی از استان خود ثبت نام کرده و روی تاتامی مبارزه کنند.

به نفرات برتر این مسابقات جوایز نقدی پرداخت خواهد شد که به نفر اول 20 میلیون ریال، نفر دوم 10 میلیون ریال و نفر سوم مشترک 5 میلیون ریال جایزه نقدی اهداء می‌شود.