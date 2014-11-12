اسامی 4 قلم کالای بهداشتی و آرایشی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو(ایفدونا) اعلام کرد: پودر موبر با نام تجاری ZAAB (زاب)، پودر دکلره، محلول ضد ریزش موی سر و محلول ترمیم کننده موی رنگ شده با نام تجاری کریستال تولید شده به سفارش کیان آرا زاگرس بسته بندی در شرکت صنایع بسته بندی ایمان، به دلیل فاقد بودن مجوز های بهداشتی غیر مجاز اعلام می گردد.

لذا از عموم هموطنان درخواست می گردد در صورت مشاهده ضمن اجتناب از خرید و مصرف این محصولات، معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع نمایند تا نسبت به جمع آوری آنها از سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهند.

