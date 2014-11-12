بازیکنان شهرداری گرگان از پیروزی در بازی خانگی می گویند / درخواست از هوادران برای حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته دوم مسابقات خود در رقابت های مرحله نخست سوپرلیگ بسکتبال به مصاف تیم مدعی "دانشگاه آزاد تهران" خواهد رفت. هر دوتیم در بازی نخست خود پیروز شده اند با این تفاوت که شهرداری در آبادان با 6 امتیاز اختلاف پالایش نفت را شکست داد و دانشگاه آزاد در خانه با 37 امتیاز اختلاف تیم صنایع پتروشیمی را مغلوب کرد.

بازی برابر دانشگاه آزاد، نخستین دیدار خانگی شهرداری محسوب می شود و عوامل این تیم از جمله بازیکنان حساب ویژه ای برای حضور هواداران دوآتشه گرگانی باز کرده اند.

دو بازیکن شهرداری که سابقه بازی در دانشگاه آزاد را در کارنامه دارند به نمایندگی از سایر بازیکنان در گفتگویی به سوالات ما پاسخ دادند.

همه بازیکنان در این پیروزی نقش داشتند

بازیکن 34 ساله و باتجربه این فصل شهرداری گرگان که تجربه حضور در تیم ملی و دانشگاه آزاد را دارد از نقش تعیین کننده تماشاگران در بازی خانگی سخن گفت.

"پویا تاجیک" در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا درباره بازی هفته نخست برابر نفت آبادان که با پیروزی شهرداری همراه شد، گفت: بازی بسیار سختی در برابر تماشاچیان آبادانی پشت سر گذاشتیم. می دانستیم که برنده بازی هستیم برای همین تا آخر بازی صبر کردیم چون می دانستیم فقط نتیجه است که اهمیت دارد.

تاجیک افزود: قبل از بازی مربیان به ما گفته بودند روند بازی طوری است که حتی اگر عقب بیفتید در آخر برنده بازی تیم ماست که خداراشکر این اتفاق افتاد.

وی در مورد اینکه بهترین بازیکن میدان انتخاب شده است اظهار کرد: همه بچه ها کمک کردند، تیم منسجمی داشتیم و همه تا آخرین لحظه زحمت کشیدند. من خودم را بهترین بازیکن نمی دانم چون بازیکنان دیگری بودند که لیاقت این عنوان را داشتند.

وی ادامه داد: بنی کوچویی آن شوت تعیین کننده را وارد سبد کرد، مجتبی (بنی عقیل)، عباس محبت، کاوه نورافزا و آرمین صادقی بازی خوبی انجام دادند. ساسون (آبرامیان) در 2، 3 دقیقه ای که بازی کرد خیلی خوب بود. نوید (فراهانی) در دفاع عالی بود و به طور کلی همه تیم خوب بازی کرد. اینکه توپ های من بیشتر از بقیه وارد سبد شده نشان دهنده تلاش همه بازیکنان است و از آنها تشکر می کنم.

در دانشگاه آزاد کمتر به بازی گرفته می شدم

تاجیک علت پیوستن به شهرداری را این طور بیان کرد: سال گذشته کمتر فرصت بازی به من می رسید و پس از اینکه شهرداری پیشنهاد مالی خوبی به من داد این تیم را انتخاب کردم.

وی با بیان اینکه در دانشگاه آزاد فرصت بازی کمتری به من می رسید خاطرنشان کرد: در هر صورت نظر مربی این بود که من کمتر بازی کنم. اینجا هم اگر تمام مدت بازی روی نیمکت بنشینم اعتراضی نمی کنم و وظیفه ام تشویق تیم است. من یک بازیکن حرفه ای هستم و هرکاری که مربی از من بخواهد انجام دادم.

این بازیکن باتجربه تصریح کرد: من برای دانشگاه آزاد زحمت کشیدم و کاپیتان این تیم بودم. من بارها در این تیم آسیب دیدم و در برخی شهرها مانند گرگان به خاطر تیمم با تماشاگران به مشکل برخورد کردم. اما در مجموع می توانم بگویم می شد بهتر از این از دانشگاه جدا شوم.

بازیکن سابق دانشگاه آزاد که 4 سال در این تیم بازی کرده درباره پیش بینی خود از این بازی گفت: می توانم ادعا کنم تقریباً 70 درصد دانشگاه آزاد تغییر کرده اما بازیکنان و کادرفنی خوبی دارد. دانشگاه پارسال سوم جدول بوده و ما در رتبه نهم جدول قرار داشتیم به همین خاطر بازی سختی در پیش داریم. آنها از حاشیه امنیت بهتری برخوردار هستند اما ما در زمین خود بازی می کنیم و نباید به هیچ تیمی باج دهیم.

از تماشاگران می خواهم با تشویق بازیکنان خودی به پیروزی تیم کمک کنند

پویا تاجیک در مورد تماشاگران گرگانی اظهار کرد: تماشاچیان همواره استقبال خوبی از تیم شهرشان داشته اند مخصوصاً زمان هایی که این تیم بازیکنان خوبی در اختیار داشته است. من خیلی خوشحال هستم که در این شرایط در گرگان بازی می کنم و امیدوارم با ارائه بازی خوب بتوانم تماشاگران را خوشحال کنم.

وی افزود: از تماشاگران می خواهم که برای تیم حریف مشکلی به وجود نیاورند و فقط تیم گرگان را تشویق کنند البته همه آنها متین و فهمیده هستند.

وی ضمن درخواست از تماشاگران بابت تشویق بازیکنان خودی اظهار کرد: تماشاچیان فشار زیادی برروی بازیکنان حریف می آورند و من این فشار را حس کرده ام! برخی اوقات این فشارها موجب افزایش انگیزه بازیکن حریف می شود. از آنها می خواهم بازیکنان خودی را تشویق کنند و باعث تحریک بازیکنان تیم حریف نشوند.

برای ملی پوش شدن ناامید نیستم

این ملی پوش سابق درباره میزان شانس پوشیدن مجدد پیراهن تیم ملی گفت: من در سال های شانس حضور در تیم ملی را داشته ام اما افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی را نداشتم. انتخاب شدنم دست من نیست و کادرفنی و فدراسیون تصمیم گیرنده هستند. خودم فکر می کردم که در این سال ها می توانستم در تیم ملی باشم.

تاجیک با بیان اینکه برای ملی پوش شدن ناامید نیستم تصریح کرد: اگر تا 40 سالگی هم بسکتبال بازی کنم به تیم ملی امید دارم. پارسال به مربی ام در دانشگاه آزاد گفته بودم دوست دارم طوری از من استفاده کنی که شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشم.

با کمک تماشاگران پرشور، دانشگاه آزاد را شکست می دهیم

"بنی (بنیل) کوچویی" بازیکن دیگری است که امسال به گرگان آمده و با شهرداری قرارداد یکساله امضا کرده است. کوچویی همانند تاجیک سابقه بازی در تیم دانشگاه آزاد را در کارنامه دارد و فصل پیش در تیم تهرانی عضویت داشته است. وی که تماشاگران گرگان را یکی از عوامل انتخاب تیم شهرداری می داند معتقد است این تیم توانایی قهرمانی در سوپرلیگ امسال را داراست.

بنی کوچویی ابتدا درباره حضورش در تیم شهرداری گرگان گفت: همه شرایط و پیشنهاداتی را که داشتم بررسی کردم و در نهایت تیم گرگان را بهتر از سایر تیم ها دیدم و آن را انتخاب کردم. تقریباً از همه تیم ها پیشنهاد داشتم اما گرگان را از نظر بازیکن و تماشاچی بهتر دیدم.

کوچویی در مورد پیروزی برابر نفت آبادان اظهار کرد: ما پیش از بازی خیلی خوب تمرین کرده بودیم و اشتباهات کمی داشتیم و توانستیم بازی را ببریم.

وی که با پرتاب 3 امتیازی خود در ثانیه پایانی موجب تساوی در امتیاز و کشیده شدن بازی به وقت اضافی داشت دراین باره گفت: در طول بازی عملکرد خوبی نداشتم و آن توپ را پرتاب کردم و خوشبختانه به گل تبدیل شد.

بازیکن فصل گذشته دانشگاه آزاد درباره بازی روز آینده شهرداری در برابر این تیم گفت: دانشگاه بیشتر از ما تمرین کرده اما ما بازیکنان باهوشی در اختیار داریم و با کمک تماشاگران می توانیم برنده بازی شویم.

بنی کوچویی در مورد اینکه سال گذشته با ناراحتی از دانشگاه آزاد جدا شده است اظهار کرد: من فقط 3 بازی در دانشگاه انجام دادم و واقعاً نمی توانستم کاری انجام دهم. همه چیز از قبل مشخص بود و من فقط آمده بودم که به تیم کمک کنم.

وی حضور پرشور هواداران را عامل مهمی در بازی روز آینده دانست و تصریح کرد: زمانی که در تیم صبا بودم در دومین بازی به گرگان آمده بودیم و به خاطر دارم تماشاگران کمک زیادی کردند تا گرگان برنده شود. این بار هم مطمئن هستم اگر سالن پر از تماشاگر شود کمک بسیار زیادی به پیروزی تیم ما خواهد کرد.

بنی کوچویی معتقد است شهرداری توانایی قهرمانی را دارد. او در این باره گفت: آمده ام که با تیم گرگان قهرمان ایران شوم. ما توانایی شکست دادن هر تیمی را داریم. فکر می کنم با تمرین و بازی خوب می توانیم به این مهم برسیم.

بازی تیم های شهرداری گرگان و دانشگاه آزاد تهران ساعت 16 روز پنجشنبه 22 آبان، در سالن امام خمینی (ره) گرگان آغاز خواهد شد. مطمئناً حمایت هواداران پرشور گرگانی از تیم محبوب خود می تواند زمینه ساز یک پیروزی شیرین برای بسکتبال گرگان باشد.