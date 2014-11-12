هماهنگی لازم بين ادارات وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله اسدالله ايماني پيش از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي اداري استان گفت: متاسفانه ما به مسائل مختلف به شكل بخشي و يك سو مي نگريم و گستردگي در آن ديده نمي شود.

وي بيان كرد: رسيدن به يك هدف عوامل مختلفي را مي طلبد و نياز دارد كه شايد مهم ترين آن ها داشتن يك طرح و برنامه و ارائه مدل هاي موفقي از آن برنامه ها باشد.

نماينده ولي فقيه در استان فارس با عنوان اينكه هيچ حركتي بدون طرح و برنامه به جايي نمي رسد، اضافه كرد: اگر مردم مدل هاي موفق برنامه ها را شاهد نباشند انگيزه ورود به آن عرصه ها را احساس نمي كنند.

آيت الله ايماني عنوان داشت: بايد براي رسيدن به يك راحتي نسبي در جامعه فضاي اقتصادي تعريف شود.

وي ادامه داد: دو تا از مدل هاي موفق مشاهده شده كارهاي بسيج مستضعفين در رابطه با سرمايه گذاري هاي اندك و بالا بردن اشتغال توسط بنياد بركت بوده است.

نماينده ولي فقيه در استان فارس تاكيد كرد: اين دو مدل موفق نشان مي دهند كه اگر كساني بخواهند چنين برنامه هايي را ارائه دهند، اين امر امكان پذير است.

آيت الله ايماني اظهار داشت: طبعا در برنامه ششم توسعه مسئله اقتصاد مقاومتي مد نظر واقع شده و در ساير عرصه ها برنامه هاي مربوط به آن وجود دارد.

وي تصريح كرد: مديران ما بايد باور كنند كه به يك خيزش جهادي و يك حركت بزرگ در اقتصاد مقاومتي نيازمند هستيم و اين باور بايد در عمق وجود آن ها باشد.

امام جمعه شيراز ابراز داشت: جهاد به اعتقاد و باور نياز دارد و انسان تا چيزي را باور نداشته باشد، براي آن وقت نمي گذارد و بعضي از مسئولين ما به صراحت باور ندارند كه در شرايط كنوني چه مسئوليت هايي وجود دارد.

آيت الله ايماني با بيان اينكه مسئولان بايد كار مردم را كار خود تلقي كنند، گفت: بايد مسئولان به اين فكر كنند كه اگر مشكلي مانند مشكل ارباب رجوع داشتند براي رفع آن چه كارهايي انجام مي دادند.

وي افزود: كدام يك از مسئولان سعي كرده مشكل يك ارباب رجوع را خارج از فعاليت هاي اداري حل كند؟ و اين موردي است كه در اداره هاي ما كمتر به آن توجه شده است.

نماينده ولي فقيه در استان فارس گفت: بسيج دو حركت فرهنگي و ديني و ديگري كار اقتصاد مقاومتي را با سرمايه گذاري هاي اندك دنبال مي كند.

آيت الله ايماني بيان كرد: بنياد بركت كارهاي بسيار خوبي انجام داده است و بانك هاي ما بايد كار كردن را از اين بنياد ياد بگيرند.