محسن رضوانی با حضور در غرفه مهر در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو سه کمیته داریم که هر سه رشته کاملا از هم مجزاست و مدیریت جداگانه می خواهد. من دنبال سه نایب رئیس هستم تا از سختی کار کم شود. در اکثر کشورهای اروپایی هم فدراسیون واترپلو از شنا و شیرجه مجزاست و نظم خاصی را می طلبد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به تیم واترپلو تاکید کرد: تیم واترپلوی ما می‌‎تواند راه والیبال را برود. تیم جوانان والیبال ما بیش از 10 بازی برون مرزی داشته است ولی ما بعد از ترکیه به خاطر نداشتن وقت و هزینه‌بر بودن نتوانستیم در مسابقات برون مرزی شرکت کنیم. واقعا با بودجه یک فدراسیون نمی‌توان سه رشته ورزشی را به همه اردوهای خارجی فرستاد.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به اینکه 15 هیات استانی از داشتن استخر برای تیم واترپلو محروم هستند، تاکید کرد: امروز نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش قول داد که این موضوع را به شدت پیگیری کند. شک نکنید در واترپلو به موفقیت نزدیکتر هستیم.

وی با اشاره به مسابقات جاکارتا اندونزی یادآور شد: اولین فدراسیونی بودیم که برای این مسابقات کمیته تشکیل دادیم و برنامه ریزی خوبی برای آن داریم.

رضوانی از حضور تیم شنا در مسابقات قهرمانی قطر خبر داد و گفت:برای این مسابقات پول نمی‌دهیم. مطمئن باشید در این مسابقات مقام هم کسب نمی‌کنیم ولی کادر فنی شجاعت به خرج داده و حتی شناگران استقامتی را هم به این مسابقات می‌برد. اگر دنبال "شو" بودیم قطعا به این مسابقات نمی‌رفتیم ولی می‌خواهیم کار اساسی انجام بدهیم و در این رشته حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

وی همچنین به مشکل دیگری در رشته شنا اشاره کرد و افزود: سکوهای شنا در دنیا فرق کرده است. سکوهای جدید یک پشته دارد تا شناگران استارت بزنند. ما در کل ایران فقط یک سکو از این مدل را در استخر نهم دی ماه داریم. شناگران برای حضور در مسابقات بین المللی حداقل باید 1000 استارت از این سکوها زده باشند.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: البته شورای المپیک آسیا سال گذشته مبلغ 100 هزار دلار به ما اجناس ورزشی جایزه داد که این اجناس در گمرک وجود دارد. خوشبختانه در میان این اجناس، تعداد 16 عدد از این سکوها هم وجود دارد که می خواهیم با آنها استخرهای آزادی را مسلح کنیم و لیگ را با این سکوها استارت بزنیم.