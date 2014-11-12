دريافت ريز مكالمات تلفن ثابت با استفاده از اينترنت ميسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلي محمدي مقدم در نشست خبري با جمعي از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان كه پيش از ظهر چهارشنبه در محل اداره مخابرات برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴۲ هزار مشترك فعال تلفن ثابت در شهرستان گلپايگان داريم.

وي اذعان داشت: كه از اين تعداد ۴۲ هزار مشترك فعال حدود حدود ۳۹ هزار و ۴۰۰ مشترك ثابت با سيم و مابقي ۲ هزار و ۶۰۰ مشترك از نوع تلفن بي سيم (GSM)روستايي و DECT Wll است، همچنين ميزان كل منصوبه تلفن ثابت شهرستان را ۵۱ هزار اعلام كرد.

رئيس اداره مخابرات شهرستان گلپايگان ميزان نفوذ تلفن ثابت را ۴۸ و ضريب نفوذ تلفن همراه در شهرستان را بالاي ۵۰ درصد اعلام كرد و افزود: در رابطه با طرح هاي توسعه اي اداره مخابرات شهرستان عليرغم مشكلات عديده و افزايش هزينه هاي اجرايي در خدمت رساني به مردم خللي وارد نشد و توسعه شبكه كابل در محله هايي كه ساخت و ساز جديد صورت گرفته و شبكه قديمي اشباع شده بود، انجام شده است.

محمدي مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور توسعه شبكه هاي مخابراتي شهرستان تصريح كرد: در سال ۹۳ حدود ۴ هزار متر كابل كشي خاكي انجام شده و در مورد اجراي شبكه كابل مسكن مهر گلپايگان پيمانكار انتخاب و قرارداد مربوطه جهت شروع عمليات به وي ابلاغ شده است، همچنين طرح هاي مسكن مهر گوگد و قسمتي از شهرك الوند نيز آماده واگذاري به پيمانكار است كه به دليل كمبود اعتبارات و هزينه شدن كل اعتبارات سال جاري و رسيدن در فصل سرما احتمالاً به سال آينده موكول خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به موضوع اينترنت پرسرعت (ADSL) بيان داشت: هم اكنون شهرستان گلپايگان حدود ۸ هزار پورت منصوبه داشته كه تاكنون بالاي ۶ هزار پورت آن به متقاضيان واگذار شده است و در حال حاضر در روستاهاي وانشان، سراور، زرنجان، شادگان، فاويان، شيدآباد، نيوانين، شركت زراعي، سعيدآباد، رباط سرخ و هنده تجهيزات ADSL نصب و قابل واگذاري است.

محمدي مقدم با بيان اينكه در حال حاضر در شهرستان گلپايگان ۲۱ فقره دفاتر پيشخوان فعاليت دارد، افزود: از اين تعداد ۸ دفتر در قالب پيشخوان دولت و مابقي به عنوان دفاتر ICT روستايي مشغول به كار است و به همشهريان خدمات ارائه مي دهند.

رئيس اداره مخابرات شهرستان گلپايگان هزينه مشتركين تلفن بي سيم (GSM)روستايي را مطابق با مكالمات تلفن ثابت شهري ۳۰ ريال و بين شهري را ۳۳۰ ريال بيان كرد و افزود: شركت مخابرات به منظور كاهش هزينه هاي مشتركين پركار اينترنت پرسرعت، بسته هاي تشويقي در نظر گرفته كه در صورت استفاده از اين بسته، متناسب با نياز مشترك هزينه هاي آنها كاهش محسوسي خواهد داشت.

وي در پايان يادآور شد: با توجه به اينكه شركت مخابرات از حدود دو سال گذشته قبض هزينه هاي تلفن ثابت را صادر نمي كند، مشتركين تلفن ثابت مي توانند از طريق منوهاي ۱۸۱۸ از ميزان كاركرد شهري - بين شهري و ساير هزينه هاي موجود در قبض مطلع و از طريق اينترنت همان طور كه بيان شد با يوزر و پسورد خود از ريز مكالمات تلفن اطلاع حاصل كنند.